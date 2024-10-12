В Україні різко зміниться погода: вихідні будуть з сюрпризом

В Україну йде різке похолодання і рясні дощі. Літо вже остаточно поступилося осені, і сонце лише зрідка виринатиме з-за хмар. Синоптики кажуть, що друга половина жовтня стане більш прохолодною, проте опадів буде менше. Разом із тим, місцями температура вже опускатиметься ближче до нуля.

А що підготувала нам погода на ці вихідні 12 і 13 жовтня – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Погода зіпсується

Прогулянки містом краще відкласти. А якщо й ризикувати - то брати із собою парасольки. Адже найближчим часом погода в Україні зіпсується. За словами речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, цими вихідними ми очікуємо на новий атмосферний фронт. Він буде надходити із заходу. І в суботу 12 жовтня вже практично по всьому Правобережжю очікуємо на дощі. Вона уточнила, що пізніше атмосферний фронт трішки зміститься на Лівобережжя.

"І такою смугою, досить інтенсивні опади буде приносити впродовж вихідних (12-13 жовтня). Переміщуючись із заходу у східному напрямку"

Вона додала, що опади, нарешті, очікуються у деяких південних областях.

"Таких як Дніпропетровська. Тому що там вже тривалий час посушливий період. Ґрунтова посуха. І хоч трішки цієї вологи нарешті дійде і туди"

Де і коли українцям чекати заморозки

За словами Птухи, після того, як пройде цей атмосферний фронт (впродовж вихідних днів), вже з наступного тижня, орієнтовно з 14 жовтня, знову переважатиме погода без опадів.

"Знову в нас буде антициклон. Але водночас в нас буде зміна повітряних потоків. Вони вже будуть з півночі, північного заходу. І це означає, що до нас надійде більш прохолодне повітря"

Це може стати причиною суттєвого зниження нічних температур повітря.

"Це може спричинити те, що ночі будуть вже більш холодними. Особливо у західних областях... Після 14 жовтня ми переходимо на другу половину жовтня. Ночі вже дійсно можуть бути прохолоднішими. Подекуди навіть і заморозки можуть бути. Тобто температурні показники будуть вже ближчими до нуля (якщо говорити про західні області)"

Водночас вона зауважила, що ця інформація ще може уточнюватись.

"Тому що, як завжди нагадую, оперативна інформація з практичними значеннями, які можна використовувати, це найближчі п'ять діб. На них ми можемо реально спиратися. Надалі це – тенденції. Але поки що маємо такі. Що після 14 жовтня - менше опадів і, скажімо так, нижчі значення температур"

Ще одне попередження синоптиків

Про похолодання найближчими днями повідомила і синоптик Наталя Діденко. За її словами, до України йде холодний атмосферний фронт.

"Вдень у суботу столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12-го жовтня ще й різко похолоднішає до +11, +12 градусів. У неділю, 13-го жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України і тому холодне повітря поступово охопить всі наші області. Така різка зміна погоди та ще й восени, коли люблять загострюватися давні каверзні недуги, може негативно вплинути на здоров'я"

Синоптик Ігор Кібальчич зауважив, що 12 та 13 жовтня на більшій частині території країни очікуються дощі, проте вони будуть невеликими.

"У суботу, 12 жовтня, вночі дощі збережуться у західних областях, вдень очікуються також місцями у північних та південних регіонах. Вітер на лівобережжі південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+15 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями до +18 °С; вдень +19…+25 °С, у західних областях +13…+18 °С. У неділю, 13 жовтня, на більшій частині території країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, в південних і центральних областях з грозами. Вітер південно-східний, із переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями +14…+17 °С; вдень +13…+18 °С, на південному сході та у Криму до +21 °С."

Якою буде зима

А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі "УНІАН" розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики.

Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів.

Що буде зі світлом

Тим часом українців попередили про можливі відключення світла взимку. Однак їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій, ефективності ППО і самої погоди. Так, Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Financial Times.

Тімченко попередив, що, за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів РФ і сильних морозів. Міністерство енергетики запевнило Financial Times, що розробило стратегію й створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили. В свою чергу в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб.

Глава компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень. Згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора, цієї зими на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні-лютому. Як пояснив Брехт, за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт. Це можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту. Серед таких чинників глава "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації, а також відновлення до зими додатково потужностей теплової генерації.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 12 жовтня, очікується різка зміна погоди. Температура повітря знизиться та пройдуть дощі.

Читайте також: