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Джонсон заявив, що "не має апетиту" до подальшого фінансування України

Джонсон заявив, що "не має апетиту" до подальшого фінансування України

Майк Джонсон заявив, що не хоче фінансувати військову допомогу Україні / Фото: ТСН.ua

Спікер Палати представників США зробив тривожну заяву про допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не має бажання продовжувати фінансування України.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Punchbowl News.

Джонсон стверджує, що війна в Україні не має жодних ознак завершення, тому "всі в усьому світі втомилися від цього".

"У мене немає апетиту щодо подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо президент Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього, і вони хочуть, щоб це було вирішено", – каже Майк Джонсон.

На його думку, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна в Україні не закінчиться. Джонсон вважає такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, як, на його думку, потрібно завершити війну в Україні.

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