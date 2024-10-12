Джонсон заявив, що "не має апетиту" до подальшого фінансування України

Спікер Палати представників США зробив тривожну заяву про допомогу Україні.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не має бажання продовжувати фінансування України.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Punchbowl News.
Джонсон стверджує, що війна в Україні не має жодних ознак завершення, тому "всі в усьому світі втомилися від цього".
"У мене немає апетиту щодо подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо президент Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього, і вони хочуть, щоб це було вирішено", – каже Майк Джонсон.
На його думку, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна в Україні не закінчиться. Джонсон вважає такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".
Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, як, на його думку, потрібно завершити війну в Україні.
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