"Планы врага на "блицкриг" разрушены" — Главнокомандующий ВСУ

Враг уже деморализован, а мир восхищается украинским сопротивлением.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским защитникам и поблагодарил их за борьбу.

"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как нужно бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно. Враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены", — заявил он.

Валерий Залужный отметил, что оккупанты продолжают наращивать усилия на южном направлении и в то же время не оставляют попыток оцепления Киева.

"Устойчивая оборона наших городов — Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя, — но национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов присоединяться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом", — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинское небо героически охраняют Воздушные Силы и средства противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника.

Право на владу

Он подчеркнул, что основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление.

"Я обращаюсь к командирам — берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь — наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления", — сказал Залужный

"Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль потерь усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала широкомасштабное вторжение в Украину.