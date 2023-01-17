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Арестовича звільнено з Офісу президента – ЗМІ

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Арестовича звільнено з Офісу президента – ЗМІ

Скриншот з відео

Звільнення Арестовича підтвердив журналістам речник Зеленського.

Олексія Арестовича звільнили з посади позаштатного радника Офісу президента України, задовольнивши відповідне його прохання.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар прессекретаря президента Сергія Никифорова.

Так, речник глави держави сказав, що керівниця Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала наказ про звільнення Арестовича.

Нагадаємо, вранці 17 січня Арестович повідомив у Мережі, що написав заяву про звільнення з посади після своїх скандальних слів про ракетний удар окупантів по багатоквартирному будинку Дніпра. Він вказав, що припустився помилки і своїм звільненням вирішив показати приклад цивілізованої поведінки.

Щодо самої заяви Арестовича, що після терористичної атаки по будинку у Дніпрі він сказав, що на будівлю впала вже збита силами ППО ворожа ракета, яка після збиття вибухнула на споруді.

Ці слова заперечили в Повітряних силах ЗСУ. Там повідомили, що Україна насправді поки що не має вогневих можливостей збивати крилаті ракети типу Х-22, одна з яких якраз поцілила у дніпровський будинок.

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Дата публікації
Перегляди
3300
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