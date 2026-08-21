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Умер экс-участник группы Queen — басист Барри Митчелл
Музыканту было 76 лет.
Умер британский музыкант Барри Митчелл, который в свое время был бас-гитаристом легендарной группы Queen. Артисту было 76 лет.
О смерти музыканта стало известно из сообщений в британских медиа, а затем информацию подтвердил представитель Queen, пишет The Sun. Причину смерти Барри Митчелла пока не разглашают.
Об утрате также сообщил Грег Брукс, вспомнивший музыканта и его выступления на встречах с поклонниками группы: «Только что получил очень печальную новость о том, что умер один из первых бас-гитаристов Queen. Его рассказы на съезде были увлекательны и позволяли посмотреть на вещи под редким углом. Нам его будет очень не хватать».
Барри Митчелл был одним из первых басистов Queen
Митчелл присоединился к группе в самом начале его истории. Он стал вторым бас-гитаристом Queen и выступал вместе с будущими легендами рок-сцены с августа 1970 года по январь 1971-го.
Его пребывание в составе коллектива было непродолжительным. Уже в начале 1971 года к Queen присоединился Джон Дикон, впоследствии ставший постоянным басистом группы и одним из ключевых авторов его хитов.
Несмотря на короткое время сотрудничества, Митчелл оставил свой след в ранней истории Queen. Считается, что именно он работал над басовыми партиями композиций Liar и Son and Daughter. В общей сложности музыкант успел сыграть с Queen 13 концертов, преимущественно на британских площадках.
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