Умер экс-участник группы Queen — басист Барри Митчелл

Барри Митчелл

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Умер британский музыкант Барри Митчелл, который в свое время был бас-гитаристом легендарной группы Queen. Артисту было 76 лет.

О смерти музыканта стало известно из сообщений в британских медиа, а затем информацию подтвердил представитель Queen, пишет The Sun. Причину смерти Барри Митчелла пока не разглашают.

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Об утрате также сообщил Грег Брукс, вспомнивший музыканта и его выступления на встречах с поклонниками группы: «Только что получил очень печальную новость о том, что умер один из первых бас-гитаристов Queen. Его рассказы на съезде были увлекательны и позволяли посмотреть на вещи под редким углом. Нам его будет очень не хватать».

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Барри Митчелл

Барри Митчелл был одним из первых басистов Queen

Митчелл присоединился к группе в самом начале его истории. Он стал вторым бас-гитаристом Queen и выступал вместе с будущими легендами рок-сцены с августа 1970 года по январь 1971-го.

Его пребывание в составе коллектива было непродолжительным. Уже в начале 1971 года к Queen присоединился Джон Дикон, впоследствии ставший постоянным басистом группы и одним из ключевых авторов его хитов.

Несмотря на короткое время сотрудничества, Митчелл оставил свой след в ранней истории Queen. Считается, что именно он работал над басовыми партиями композиций Liar и Son and Daughter. В общей сложности музыкант успел сыграть с Queen 13 концертов, преимущественно на британских площадках.

Напомним, недавно накануне своего 37-летия умерла актриса Хайден Панеттьери. — бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко. В момент смерти рядом был ее бойфренд-абъюзер. Во время расследования трагедии мужчина уже сделал заявление с важной просьбой.

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