Внук Софии Ротару сменил псевдоним, который критиковали украинцы: новое сценическое имя музыканта и вид

София Ротару, Анатолий Евдокименко

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Внук Софии Ротару — музыкант Анатолий Евдокименко — ранее выпускавший музыку под псевдонимом SHMN, представил новое сценическое имя и обновленный образ.

Музыкант, похоже, решил разделить свои творческие эксперименты и начал публиковать новые композиции на стриминговых платформах под именем Anatolii. В то же время, изменения коснулись не только названия его музыкального проекта — артист также несколько переосмыслил собственный стиль.

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Анатолий Евдокименко

Теперь в его образах все чаще появляются головные уборы. В новых видео Анатолий появляется то в панаме, то в бандане, создавая более расслабленную и атмосферную эстетику. Стиля также добавляют солнцезащитные очки.

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Анатолий Евдокименко

Вероятно, Евдокименко хочет разграничить разные направления своего творчества с помощью двух альтер эго — SHMN и Anatolii. При этом неизвестно, полностью ли отказался музыкант от первого псевдонима. Сейчас пока на обоих проектах выходят музыкальные новинки и развиваются две отдельные страницы в соцсетях.

Почему псевдоним SHMN возмущал украинцев

Выбор предыдущего сценического имени в свое время вызвал неоднозначную реакцию украинской аудитории. Псевдоним SHMN на украинском можно прочитать как «шаман». Поэтому пользователи Сети проводили параллели с одиозным российским певцом, который выступает под псевдонимом Shaman и является агрессивным путинистом во время войны.

Анатолий Евдокименко

В свою очередь Анатолий Евдокименко не объяснял свой выбор. Но все же некоторые СМИ предполагали, что такое название его проекта могло быть связано с интересом к эзотерике. Впрочем, даже такие предположения не прекратили триггерить часть украинцев, поэтому музыкант подвергался критике из-за негативных ассоциаций.

Внук Ротару строит музыкальную карьеру за границей

Сейчас Анатолий Евдокименко активно развивает свое творчество вне Украины и экспериментирует с современным звучанием. Он позиционирует себя как продюсер и электронный музыкант. А его карьеру регулярно поддерживает семья своими лайками и комментариями под постами.

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Анатолий Евдокименко / © instagram.com/shmn

Похоже, последние релизы и новый стиль музыканта свидетельствуют о том, что внук Софии Ротару находится в процессе творческого поиска и пробует новые форматы. В частности, снимает музыкальные, профессиональные и мотивационные ролики в Instagram, а также хвастается спортивной формой. Время от времени Анатолий встречается с родными, которые живут за границей.

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