В коже и прозрачном топе: экс-первая леди Франции Карла Бруни привлекла внимание на шоу в Париже

Фарида Кхельфа и Карла Бруни / © Getty Images

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Бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила показ коллекции Tom Ford весна/лето 2027, который состоялся на Вандомской площади в рамках Недели моды в Париже.

Для выхода Бруни выбрала дерзкий образ total black. На ней была черная кожаная юбка миди с завышенной талией, которую она сочетала с прозрачным топом с глубоким V-образным декольте и приталенной кожаной курткой с накладными карманами.

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Фарида Кхельфа и Карла Бруни / © Getty Images

Карла дополнила свой образ черными колготками в мелкий горошек, остроносыми туфлями с тиснением под кожу крокодила на каблуках, небольшим клатчем и солнцезащитными очками. Волосы она уложила легкими волнами, а в макияже сделала акцент на естественности.

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Перед фотографами Бруни позировала вместе с актрисой и бывшей моделью Фаридой Кхельфой. Подруги держались за руки и улыбались в камеру. В прессе их часто называют «духовными сестрами» из-за многолетней близкой дружбы.

Фарида также выбрала полностью черный наряд: удлиненный двубортный жакет с широкими лацканами, топ с глубоким декольте, бермуды и высокие лакированные сапоги из крокодиловой кожи на шпильках.

Напомним, Карла Бруни пришла на показ Saint Laurent в Париже в облегающем черном полупрозрачном мини-платье с цветочным кружевом.

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