Чи треба мити голову перед фарбуванням, щоб пігмент довше тримався: остаточна відповідь перукарів

Як підготувати волосся до фарбування / © pixabay.com

Реклама

Перед фарбуванням волосся багато хто вагається: мити голову чи краще залишити її немитою. Одні впевнені, що чисте волосся краще вбирає фарбу, інші бояться пошкодити шкіру голови та зіпсувати результат. Перукарі пояснили, як діяти правильно, щоб колір вийшов рівним, насиченим і тримався якомога довше.

Чи потрібно мити волосся перед фарбуванням насправді

Фахівці погоджуються: безпосередньо перед фарбуванням мити голову не варто. Оптимальний варіант — помити волосся за 24-48 годин до процедури. За цей час на шкірі голови утворюється тонкий природний жировий шар. Він виконує одразу дві важливі функції:

захищає шкіру від подразнення та пересушування;

допомагає фарбі рівномірно розподілятися по всій довжині волосся.

Саме завдяки цьому пігмент лягає краще, а колір має більш глибокий і природний вигляд.

Реклама

Після фарбування не мийте голову щонайменше 48 годин. Саме за цей час пігмент остаточно закріплюється у структурі волосся. Надалі використовуйте шампуні для фарбованого волосся та уникайте занадто гарячої води.

Коли все ж таки краще помити голову перед фарбуванням волосся

Є ситуації, коли без миття не обійтися:

якщо на волоссі багато стайлінгових засобів — лак, мус, гель;

після басейну з хлорованою водою;

якщо волосся дуже масне і швидко брудниться.

У такому разі перукарі радять використовувати м’який шампунь без силіконів і не наносити бальзам чи маску перед фарбуванням.

Що не можна робити перед фарбуванням

Щоб пігмент довше тримався, варто уникати кількох поширених помилок:

Реклама

не робити пілінг або скраб шкіри голови напередодні;

не використовувати глибоко очищувальні шампуні;

не наносити олії та сироватки за день до процедури.

Ці дії можуть зробити волосся занадто "відкритим", через що фарба швидше вимиватиметься.