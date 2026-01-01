Які найкращі багаторічники для садових доріжок і бордюрів: їх неодмінно треба посадити навесні

Які найкращі квіти для садових доріжок / © Pexels

Оформлення садових доріжок — важлива деталь ландшафтного дизайну. Саме бордюрні квіти надають ділянці охайного вигляду, підкреслюють форму доріжок і створюють завершену композицію. Досвідчені флористи радять вибирати багаторічні рослини, які не потребують щорічного садіння, легко переносять зиму та зберігають свій декоративний вигляд упродовж усього сезону.

Які найкращі багаторічники для садових бордюрів і доріжок

Лаванда. Ця рослина цінується не лише за ніжний фіолетовий колір, а й за приємний аромат. Вона має компактні кущики, довго цвіте, стійка до різких перепадів температури та посухи. Лаванда ідеально підходить для сонячних доріжок і створює чітку, акуратну лінію бордюру. Хоста. Один із найкращих варіантів для затінених ділянок саду. Ця рослина має декоративне листя різних відтінків, невибаглива у догляді, швидко зростає. Хоста прикрашає доріжки навіть без цвітіння, завдяки своїй густій зелені. Алісум багаторічний. Це низькоросла рослина з дрібними ароматними квітами, яка утворює щільний квітковий килим, цвіте до глибокої осені, приваблює на садову ділянку корисних комах. Алісум чудово підходить для вузьких бордюрів уздовж стежок. Гейхера. Флористи цінують гейхеру за яскраве листя з незвичайним забарвленням. Вона зберігає свою декоративність від весни до самої осені, не боїться морозів, не вибаглива і чудово приживається навіть на збіднілому ґрунті. Гейхера додаватиме кольорових акцентів вашому саду навіть без рясного цвітіння. Очиток чи седум. Ідеальний вибір для сонячних і сухих ділянок. Рослина не боїться спеки, за нею не треба постійно доглядати, добре зберігає форму, тому не потребує обрізання. Очиток часто використовують для створення рівних бордюрів уздовж кам’яних доріжок. Карликові іриси додають саду витонченості та яскравих кольорів. Іриси досить рано зацвітають, мають компактний розмір, їх не треба кожного року пересаджувати. Ці квіти гармонійно поєднуються з іншими багаторічниками.

Щоб бордюр мав доглянутий та охайний вигляд, флористи радять садити рослини на однаковій відстані, комбінувати культури з різною текстурою листя, регулярно обрізати відцвілі суцвіття.