Астероид может врезаться в Луну: какими будут последствия для Земли

Астероид и Земля. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

Астероид 2024 YR4, диаметром около ста метров, движется в направлении Земли и может попасть в Луну 22 декабря 2032 года.

Об этом свидетельствуют последние наблюдения NASA, осуществленные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба в июне этого года.

Вероятность столкновения с Луной сейчас оценивают в 4,3%.

Реклама

«Астероид 2024 YR4 сейчас находится слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать с помощью космических или наземных телескопов. NASA планирует провести дальнейшие наблюдения, когда орбита астероида вокруг Солнца снова приблизит его к Земле в 2028 году», — говорится в сообщении.

В NASA добавили, что маловероятное столкновение с астероидом такого размера не должно изменить орбиту Луны.

В комментарии CNN специалисты сообщили, что в результате удара космического камня произойдет выброс с поверхности Луны мелкозернистого материала, который, вероятно, будет двигаться в направлении нашей планеты. Моделирование показывают, что удар может высвободить до 100 миллионов килограммов лунных пород и пыли.

Будут ли последствия для Земли

Ученые уверяют, что Земле не угрожает физическая опасность, но в случае столкновения под угрозой могут оказаться космические аппараты, вращающиеся вокруг Земли, в частности спутники, обеспечивающие связь и навигацию.

Реклама

Международную космическую станцию планируют вывести с орбиты перед любым потенциальным столкновением.

«Мы не ожидаем больших валунов или чего-то большего, чем, возможно, кубик сахара. Наша атмосфера прекрасно защитит нас от этого. Но они будут двигаться быстрее пули, поэтому если ударятся о спутник, это может нанести определенный вред», — прокомментировал профессор астрономии и физики Пол Вигерт.

Ученые говорят, что событие вряд ли спровоцирует синдром Кесслела, при котором столкновение обломков со спутниками создаст эффект домино или падение этих аппаратов на Землю.

Удар астероида о поверхность Луны может создать яркую вспышку, которая будет видима невооруженным глазом в течение нескольких секунд.

Реклама

Астрономы говорят, что в результате столкновения на Луне может образоваться ударный кратер размером примерно один километр. Это может быть самый большой удар за последние пять тысяч лет.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Земле, вызывает удивление ученых из-за своего необычного поведения.