Смертоносна повінь у Техасі: кількість жертв зросла

Повінь у Техасі

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У Техасі США ліквідовують наслідки руйнівної повені. Кількість загиблих сягнула 104 осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

Дата публікації 15:06, 08.07.25 Кількість переглядів 6 У Техасі страшна повінь забрала життя вже понад 100 людей

Основний удар припав на округ Керр, де загинуло щонайменше 84 особи, з них — 28 дітей.

Втрати є й в інших округах: Тревіс (7 загиблих), Кендалл (6 загиблих), Бернет (4 загиблі), Вільямсон (2 загиблих) та Том-Гріні (1 загибла людина).

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Станом на зараз 24 особи залишаються зниклими безвісти, зокрема 10 учениць та одна вожата з табору "Містик". Чимало тіл залишаються неідентифікованими.

Раніше повідомлялося про 51 загиблу людину через повінь у Техасі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через смертоносну та руйнівну повінь у штаті Техас, де вже третій день тривають рятувальні роботи.

«Я щойно підписав Декларацію про надзвичайну ситуацію в окрузі Керр, штат Техас, щоб забезпечити нашим хоробрим рятувальникам негайне надання необхідних ресурсів», — написав Трамп.

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