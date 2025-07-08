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Смертоносна повінь у Техасі: кількість жертв зросла
Найбільше від повені у США постраждав техаський округ Керр — там фіксують 84 жертв.
У Техасі США ліквідовують наслідки руйнівної повені. Кількість загиблих сягнула 104 осіб.
Про це повідомляє The Guardian.
Основний удар припав на округ Керр, де загинуло щонайменше 84 особи, з них — 28 дітей.
Втрати є й в інших округах: Тревіс (7 загиблих), Кендалл (6 загиблих), Бернет (4 загиблі), Вільямсон (2 загиблих) та Том-Гріні (1 загибла людина).
Станом на зараз 24 особи залишаються зниклими безвісти, зокрема 10 учениць та одна вожата з табору "Містик". Чимало тіл залишаються неідентифікованими.
Раніше повідомлялося про 51 загиблу людину через повінь у Техасі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через смертоносну та руйнівну повінь у штаті Техас, де вже третій день тривають рятувальні роботи.
«Я щойно підписав Декларацію про надзвичайну ситуацію в окрузі Керр, штат Техас, щоб забезпечити нашим хоробрим рятувальникам негайне надання необхідних ресурсів», — написав Трамп.