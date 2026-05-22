В Україні готують польську систему податків для ФОП: Гетманцев розкрив деталі

Україна розглядає можливість переходу на польську систему оподаткування фізичних осіб-підприємців, вивчивши приклади декількох країн.

Українська влада повернулася до ідеї модернізації спрощеної системи оподаткування. Як можливий взірець пропонується польська модель.

Про це заявив очільник парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») в інтерв’ю Speka.

З його слів, спрощена система має залишитися лише для малого бізнесу, а застосування польської моделі унеможливіть її використання великим бізнесом через «дроблення».

«Вона (польська система) передбачає, з одного боку, значне збільшення ліміту аж до 2 млн євро, а з іншого — диференційовані ставки оподаткування залежно від виду діяльності та доходів», — пояснив нардеп.

Водночас Гетманцев запевнив, що до завершення війни зміни не впроваджуватимуть.

Що таке польська система для ФОПів

Польська модель передбачає більш м’які ліміти операцій — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн (198 тисяч євро). Також різні види діяльності оподатковуються різними ставками.

Наприклад, для торгівлі передбачена ставка єдиного податку 3%. Низьким податком оподатковується і виробництво. А податки на послуги значно вищі і становлять від 12 до 20%.

ФОПи третьої групи в Україні щокварталу сплачують єдиний податок 5% від доходу і щомісяця щонайменше 22% від мінімальної зарплати єдиного соціального внеску. Це дає змогу нечесним роботодавцям не платити податки із зарплат. Адже в разі «білого» працевлаштування щомісяця із зарплати співробітника потрібно відраховувати 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% на військовий збір і 22% ЄСВ.

