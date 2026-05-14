ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
1 хв

Перекази на картку: що буде за несплату податків із доходів

Переказ грошей на картку від сторонньої особи може вважатися прибутком, з якого треба сплатити податки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
В Україні законодавство суворо регулює своєчасну сплату податків

В Україні законодавство суворо регулює своєчасну сплату податкі / © pixabay.com

Українці часто переказують гроші через банківські картки — зокрема, як подарунки. Але закон зобов’язує декларувати такі операції та сплачувати податки, якщо вони кваліфікуються як дохід.

Про це пише Новини LIVE.

В Україні діє механізм фінансового моніторингу, який дозволяє банкам перевіряти підозрілі грошові операції. Усі неофіційні кошти, відповідно до закону, вважаються потенційно злочинними. Тому банки мають право і навіть обов’язок з’ясовувати їхнє походження.

Донарахування податків 2026 року

Штрафів за «переказ коштів на банківський рахунок» не існує. Але якщо надходження на картку визнають доходом, який підлягає оподаткуванню, доведеться змиритися з наслідками.

По-перше, контролюючий орган нарахує податки на загальних підставах: 18% ПДФО та 5% військового збору.

По-друге, в разі несплати суми передбачений штраф 25% від заборгованості (за умисне ухилення).

Знижені ставки діють за умови випадкового протермінування:

  • 10% — за затримку до 30 календарних днів

  • 20% — за затримку понад 30 днів

Плюс буде нараховуватися пеня, як тільки мине 90 днів після граничного терміну сплати податків. Розмір становить 120% від облікової ставки Національного банку.

Нагадаємо, опитування показало, що 48% українців готові підтримати непопулярні рішення, включно з підвищенням податків, якщо це необхідно для отримання західного фінансування. Ще 30% виступають проти такого сценарію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
597
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie