Перекази на картку: що буде за несплату податків із доходів
Переказ грошей на картку від сторонньої особи може вважатися прибутком, з якого треба сплатити податки.
Українці часто переказують гроші через банківські картки — зокрема, як подарунки. Але закон зобов’язує декларувати такі операції та сплачувати податки, якщо вони кваліфікуються як дохід.
Про це пише Новини LIVE.
В Україні діє механізм фінансового моніторингу, який дозволяє банкам перевіряти підозрілі грошові операції. Усі неофіційні кошти, відповідно до закону, вважаються потенційно злочинними. Тому банки мають право і навіть обов’язок з’ясовувати їхнє походження.
Донарахування податків 2026 року
Штрафів за «переказ коштів на банківський рахунок» не існує. Але якщо надходження на картку визнають доходом, який підлягає оподаткуванню, доведеться змиритися з наслідками.
По-перше, контролюючий орган нарахує податки на загальних підставах: 18% ПДФО та 5% військового збору.
По-друге, в разі несплати суми передбачений штраф 25% від заборгованості (за умисне ухилення).
Знижені ставки діють за умови випадкового протермінування:
10% — за затримку до 30 календарних днів
20% — за затримку понад 30 днів
Плюс буде нараховуватися пеня, як тільки мине 90 днів після граничного терміну сплати податків. Розмір становить 120% від облікової ставки Національного банку.
