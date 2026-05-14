Перекази на картку: що буде за несплату податків із доходів

В Україні законодавство суворо регулює своєчасну сплату податкі

Українці часто переказують гроші через банківські картки — зокрема, як подарунки. Але закон зобов’язує декларувати такі операції та сплачувати податки, якщо вони кваліфікуються як дохід.

В Україні діє механізм фінансового моніторингу, який дозволяє банкам перевіряти підозрілі грошові операції. Усі неофіційні кошти, відповідно до закону, вважаються потенційно злочинними. Тому банки мають право і навіть обов’язок з’ясовувати їхнє походження.

Донарахування податків 2026 року

Штрафів за «переказ коштів на банківський рахунок» не існує. Але якщо надходження на картку визнають доходом, який підлягає оподаткуванню, доведеться змиритися з наслідками.

По-перше, контролюючий орган нарахує податки на загальних підставах: 18% ПДФО та 5% військового збору.

По-друге, в разі несплати суми передбачений штраф 25% від заборгованості (за умисне ухилення).

Знижені ставки діють за умови випадкового протермінування:

10% — за затримку до 30 календарних днів

20% — за затримку понад 30 днів

Плюс буде нараховуватися пеня, як тільки мине 90 днів після граничного терміну сплати податків. Розмір становить 120% від облікової ставки Національного банку.

