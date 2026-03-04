Потап рассекретил их с Настей Каменских заработки за границей

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

Реклама

Украинский рэпер и продюсер Потап поделился деталями своей жизни за пределами страны и откровенно рассказал о финансовой стороне международных проектов. По его словам, сейчас он чувствует себя вполне уверенно, ведь концерты и коллаборации за границей приносят значительные доходы.

В интервью Вадиму Бухкалову артист отметил, что работа за границей для него — не новинка, ведь еще до начала войны он активно гастролировал и работал с иностранными партнерами.

Однако Потап отмечает, что хотя Киев остается его домом, конкретных планов по возвращению у него пока нет.

Реклама

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Сейчас семья часто меняет место жительства: арендуют дом в Барселоне примерно за 5,5 тысячи евро в месяц, а также квартиру в Майами — около 4,5 тысячи долларов. Кроме этого, Потап содержит офис в Дубае, который обходится ему в 12 тысяч долларов в год. США особенно привлекают супругов, ведь Настя Каменских активно работает над испаноязычным направлением и выступает перед новой аудиторией.

Что касается заработков, Потап рассказал, что его проект «Slavic Balagan» в 2025 году принес более миллиона долларов. Стоимость выступления артиста на одном мероприятии стартует от 25 тысяч евро, а гонорар Насти Каменских примерно на том же уровне, хотя окончательная сумма зависит от формата события и страны. Если выступление предусматривает перелеты или сложную логистику, гонорар может достигать 40 тысяч евро.

Потап

Совместные выступления Потапа и Каменских, по его словам, стоят значительно дороже — от 100 тысяч евро. По информации музыканта, такие заказы поступают даже из Таиланда, и уже обсуждается возможный концерт дуэта в 2027 году.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны Потап неоднократно оказывался в центре критики. Больше всего общественность возмущает его жизнь за рубежом и отсутствие четких планов возвращения в Украину. К тому же его имя фигурировало в ряде других скандальных ситуаций: отдых в Дубае вместе с россиянами, участие в концерте в Германии в рамках «русского ретро» и интервью известному российскому журналисту Юрию Дудю.

Реклама

Напомним, Ани Лорак отличилась циничным заявлением. Артистка-предательница отблагодарила путиниста за свой триумф на «Евровидении» от Украины.