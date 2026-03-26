Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Нові Гаррі, Рон і Герміона: актори, які зіграють у серіалі про "Гаррі Поттера" вийшли разом на публіку

Серіал розробляли роками, а знімалиний процес зайняв тривалий час, але вже наприкінці цього року фанати побачать перші серії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Алістер Стаут / © Associated Press

Компанія HBO Max презентувала новий трейлер до серіалу про чарівника Гаррі Поттера, а також організувала захід у Лондоні, на якому з’явилися три гових героя історії — Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Алістер Стаут.

Діти втілять на екрані вже давно відомих і улюблених персонажів: Гаррі, Рона і Герміону.

Актори вийшли на публіку разом і позували для фото обійнявшись. Це був зворушливий момент, який також показував, що вони є друзями не лише на екрані, а, ймовірно, і у реальному житті.

Попри попередні заяви компанії, вже відомо, що перший сезон серіалу вийде раніше — на Різдво 2026 року. Кожен майбутній сезон адаптуватиме одну книжку, що дасть історії більше простору для розкриття та дозволить ключовим моментам, персонажам і другорядним сюжетним лініям розкритися детальніше, адже деякі з них були упущені у серії фільмів, які так люблять фанати історії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie