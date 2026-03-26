Нові Гаррі, Рон і Герміона: актори, які зіграють у серіалі про "Гаррі Поттера" вийшли разом на публіку

Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Алістер Стаут / © Associated Press

Реклама

Компанія HBO Max презентувала новий трейлер до серіалу про чарівника Гаррі Поттера, а також організувала захід у Лондоні, на якому з’явилися три гових героя історії — Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Алістер Стаут.

Діти втілять на екрані вже давно відомих і улюблених персонажів: Гаррі, Рона і Герміону.

Актори вийшли на публіку разом і позували для фото обійнявшись. Це був зворушливий момент, який також показував, що вони є друзями не лише на екрані, а, ймовірно, і у реальному житті.

Реклама

Попри попередні заяви компанії, вже відомо, що перший сезон серіалу вийде раніше — на Різдво 2026 року. Кожен майбутній сезон адаптуватиме одну книжку, що дасть історії більше простору для розкриття та дозволить ключовим моментам, персонажам і другорядним сюжетним лініям розкритися детальніше, адже деякі з них були упущені у серії фільмів, які так люблять фанати історії.