Нові Гаррі, Рон і Герміона: актори, які зіграють у серіалі про "Гаррі Поттера" вийшли разом на публіку
Серіал розробляли роками, а знімалиний процес зайняв тривалий час, але вже наприкінці цього року фанати побачать перші серії.
Компанія HBO Max презентувала новий трейлер до серіалу про чарівника Гаррі Поттера, а також організувала захід у Лондоні, на якому з’явилися три гових героя історії — Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Алістер Стаут.
Діти втілять на екрані вже давно відомих і улюблених персонажів: Гаррі, Рона і Герміону.
Актори вийшли на публіку разом і позували для фото обійнявшись. Це був зворушливий момент, який також показував, що вони є друзями не лише на екрані, а, ймовірно, і у реальному житті.
Попри попередні заяви компанії, вже відомо, що перший сезон серіалу вийде раніше — на Різдво 2026 року. Кожен майбутній сезон адаптуватиме одну книжку, що дасть історії більше простору для розкриття та дозволить ключовим моментам, персонажам і другорядним сюжетним лініям розкритися детальніше, адже деякі з них були упущені у серії фільмів, які так люблять фанати історії.