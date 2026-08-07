Качати прес не обов’язково: яка вправа допоможе зробити живіт пласким

Довгоочікувані кубики не з’являться, якщо просто качати м’язи / © Credits

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Чимало людей, намагаючись прибрати зайвий жир у зоні живота, виконують підйоми корпусу та різноманітні скручування, вважаючи їх найефективнішими вправами для преса.

Про це повідомляє Mirror.

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Класичні підйоми корпусу переважно задіюють м’язи живота, згиначі стегна та грудні м’язи. Під час виконання вправи людина підіймає верхню частину тулуба з положення лежачи до колін.

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Однак старший викладач із силової та функціональної підготовки Університету Східного Лондона Лі Браун пояснив, що м’язи преса при цьому працюють не так інтенсивно, як багато хто вважає. Крім того, надмірне виконання таких вправ може призвести до негативних наслідків.

За словами експерта, велике навантаження здатне спричинити біль у попереку та перенапруження згиначів стегна. Це може викликати дисбаланс м’язів і збільшити навантаження на поперековий відділ хребта.

Замість підйомів корпусу спеціаліст радить виконувати вправи, які краще зміцнюють м’язи кора. Серед них — планка, бічна планка, «прогулянка фермера», «прогулянка з валізою», а також вправа «собака-птах», під час якої з положення на чотирьох одночасно підіймаються протилежні рука та нога. Додатково зміцнити м’язи корпусу допомагають заняття йогою та пілатесом.

Раніше повідомлялося, що м’ятний чай — ефективний дієтичний напій, що допомагає зменшити жир на животі завдяки покращенню травлення, зниженню здуття та пригніченню апетиту.

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