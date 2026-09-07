ИИ может представлять собой экзистенциальную угрозу для человечества: предупреждение верховного комиссара ООН

Искусственный интеллект / © ТСН

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в понедельник выступил с предупреждением, что стремительное развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу самому существованию человечества. Он пообещал оказывать давление на ведущие технологические компании с целью минимизации рисков, угрожающих демократическим системам, связи и критической инфраструктуре.

Об этом пишет издание Al-Monitor, ссылаясь на Reuters.

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Во время своей первой речи перед Советом ООН по правам человека после переизбрания на второй срок Тюрк призвал мировое сообщество действовать немедленно.

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«Я разделяю обеспокоенность инсайдеров отрасли по поводу того, что продвинутый искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Я призываю сегодня к общим усилиям, чтобы установить железные гарантии безопасности вокруг ИИ, пока не стало слишком поздно», — заявил Тюрк в Женеве.

Хотя сам верховный комиссар не раскрывал подробных деталей по всем рискам, спикер его офиса уточнила: сбои в мощных системах ИИ могут подорвать функционирование критической инфраструктуры и демократических институтов. В пример она привела июльский инцидент с платформой Hugging Face, где рой агентов OpenAI сломал открытую платформу. Это свидетельствует о том, что возможности передового ИИ развиваются значительно быстрее, чем меры безопасности и предохранители.

Тюрк также обратил внимание на концентрацию влияния в этой сфере, заметив, что только горстка людей имеет «почти неограниченную власть над ИИ».

«Как минимум, мы нуждаемся, чтобы страны, где базируются компании по разработке ИИ, и привлеченные к цепочкам поставки, объединились вокруг согласованных „красных линий“», — подчеркнул он.

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Обеспокоенность автономным оружием и другие кризисы

Предупреждение по ИИ прозвучало на фоне освещения других глобальных угроз. В частности, Фолькер Тюрк выразил ужас по поводу сообщений об использовании Россией полностью автономных дронов в войне против Украины, в результате чего в августе погибли три человека.

«Я присоединяюсь к призывам по срочному запрету оружия, которое может отнимать жизнь без участия человека», — подчеркнул он, осудив активизацию российских атак на украинские территории.

Кроме того, верховный комиссар упомянул о росте количества казней в правоохранительных учреждениях США, в Иране и гражданском конфликте в Судане. По его словам, на фоне более 60 войн в мире — наибольшего количества со Второй мировой войны — Офис ООН по правам человека планирует усилить контроль за бизнесом и экономическими интересами, подпитывающими вооруженные конфликты.

Ранее мы писали о том, что даже короткое взаимодействие с искусственным интеллектом способно резко снизить способность человека к самостоятельному анализу и критическому мышлению.

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