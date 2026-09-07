ШІ може становити екзистенційну загрозу для людства: попередження верховного комісара ООН

Штучний інтелект / © ТСН

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Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у понеділок виступив із застереженням, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може становити загрозу для самого існування людства. Він пообіцяв чинити тиск на провідні технологічні компанії з метою мінімізації ризиків, які загрожують демократичним системам, зв’язку та критичній інфраструктурі.

Про це пише видання Al-Monitor, посилаючись на Reuters.

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Під час своєї першої промови перед Радою ООН з прав людини після переобрання на другий термін Тюрк закликав світову спільноту діяти негайно.

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«Я поділяю занепокоєння інсайдерів галузі щодо того, що просунутий штучний інтелект може становити екзистенційну загрозу для людства. Я закликаю сьогодні до загальних зусиль, щоб встановити залізні гарантії безпеки навколо ШІ, поки не стало надто пізно», — заявив Тюрк у Женеві.

Хоча сам верховний комісар не розкривав детальних деталей щодо всіх ризиків, речниця його офісу уточнила: збої у потужних системах ШІ можуть підірвати функціонування критичної інфраструктури та демократичних інститутів. Як приклад вона навела липневий інцидент із платформою Hugging Face, де рій агентів OpenAI зламав відкриту платформу. Це свідчить про те, що можливості передового ШІ розвиваються значно швидше, ніж заходи безпеки та запобіжники.

Тюрк також звернув увагу на концентрацію впливу у цій сфері, зауваживши, що лише жменька чоловіків має «майже необмежену владу над ШІ».

«Як мінімум, ми потребуємо, щоб країни, де базуються компанії з розробки ШІ, та ті, що залучені до ланцюжків постачання, об’єдналися навколо узгоджених „червоних ліній“», — підкреслив він.

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Занепокоєння автономною зброєю та інші кризи

Попередження щодо ШІ пролунало на тлі висвітлення інших глобальних загроз. Зокрема, Фолькер Тюрк висловив жах із приводу повідомлень про використання Росією повністю автономних дронів у війні проти України, внаслідок чого у серпні загинули троє людей.

«Я приєднуюся до закликів щодо термінової заборони зброї, яка може відбирати життя без участі людини», — наголосив він, засудивши активізацію російських атак на українські території.

Крім того, верховний комісар згадав про зростання кількості strat у правоохоронних закладах США, зростання кількості страт в Ірані та цивільний конфлікт у Судані. За його словами, на тлі понад 60 воєн у світі — найбільшої кількості з часів Другої світової війни — Офіс ООН з прав людини планує посилити контроль за бізнесом та економічними інтересами, які підживлюють збройні конфлікти.

Рніше ми писали про те, що навіть коротка взаємодія зі штучним інтелектом здатна різко знизити здатність людини до самостійного аналізу та критичного мислення.

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