Як правильно смажити котлети / © unsplash.com

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Здавалося б, що може бути простішим за смаження котлет? Але іноді вони вперто прилипають до сковороди, розвалюються під час перевертання, а найсмачніша рум’яна скоринка залишається на дні. Причина часто не в рецепті фаршу, а в кількох помилках, яких легко уникнути. Професійні кухарі радять звернути увагу на один простий момент: перед смаженням котлети повинні мати суху поверхню, а сковорода — бути добре прогрітою.

Не викладайте котлети на холодну сковороду

Це одна з найпоширеніших причин невдалого смаження. Якщо покласти котлету на недостатньо нагріту поверхню, фарш починає повільно прогріватися, виділяє сік і буквально «приклеюється» до металу.

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Спочатку добре розігрійте сковороду, потім додайте невелику кількість олії та дайте їй прогрітися. Лише після цього викладайте котлети.

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Водночас перегрівати олію до появи густого диму теж не потрібно — достатньо, щоб вона стала гарячою, але не почала горіти.

Головний трюк — прибрати зайву вологу

Якщо фарш вийшов занадто рідким, котлети можуть погано тримати форму і сильніше прилипати. Особливо це стосується фаршу, у який додали багато цибулі, молока або іншої рідини.

Після формування котлети можна покласти на дошку на 5-10 хвилин, щоб поверхня трохи підсохла. Якщо фарш дуже вологий, допоможе невелика кількість панірувальних сухарів. Саме суха тонка поверхня швидше схоплюється під час смаження та формує скоринку.

Не поспішайте перевертати

Ще одна помилка — намагатися перевернути котлету через хвилину після того, як її поклали на сковороду.

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Поки скоринка не сформувалася, фарш може легко прилипнути до поверхні. Коли котлета добре підрум’яниться знизу, вона зазвичай починає легше відділятися.

Тому не потрібно постійно рухати її лопаткою. Виклали — дайте схопитися, і лише потім перевертайте.

Не кладіть котлети надто щільно

Якщо на сковороді одночасно опиниться багато котлет, температура поверхні різко знизиться. В результаті вони не смажитимуться, а почнуть тушкуватися у власному соку.

Залишайте між котлетами невеликий простір. Якщо фаршу багато, краще посмажити його у два заходи.

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Яку сковороду вибрати для смаження котлет

Найпростіше смажити котлети на добре підготовленій антипригарній сковороді або якісній чавунній чи сталевій поверхні. Важливо, щоб сковорода була чистою та без шару старого нагару.

Для чавунної сковороди особливо важливе правильне прогрівання й достатня кількість жиру.

Маленький секрет для рум’яної скоринки

Після викладання котлет не накривайте сковороду кришкою одразу. Під кришкою накопичується пара, через що поверхня котлети довше залишається вологою.

Спочатку обсмажте котлети до рум’яної скоринки з обох боків, а вже потім, якщо потрібно довести їх до готовності всередині, зменште вогонь і накрийте сковороду.

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