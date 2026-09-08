Навіщо всі кмітливі господині посипають сіллю білі шкарпетки: цей лайфгак вам неодмінно сподобається

Як відбілити шкарпетки: народні методи / © Фото з відкритих джерел

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Білі шкарпетки мають одну неприємну властивість: навіть після кількох носінь вони швидко втрачають свіжий вигляд. Особливо сильно забруднюється підошва — вона сіріє, темнішає і звичайне машинне прання вже не завжди справляється з такими слідами. Але досвідчені господині знають простий домашній трюк: перед пранням замочують білі шкарпетки у солоній воді. Такий спосіб не потребує дорогих засобів і може стати підготовкою речей до основного прання.

Як використовувати сіль для білих шкарпеток

Налийте в таз приблизно літр теплої води та розчиніть у ній 3 столові ложки звичайної кухонної солі. Вода має бути теплою, але не окропом.

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Занурте шкарпетки в розчин і залиште приблизно на 30 хвилин. Якщо забруднення сильні, час замочування можна збільшити до 2–3 годин.

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Після цього злегка потріть найбрудніші ділянки руками та виперіть шкарпетки звичайним способом відповідно до рекомендацій на етикетці.

Чому цей спосіб може допомогти

Сіль у такому рецепті не варто сприймати як чарівний відбілювач. Її основна роль у домашньому лайфгаку — допомогти послабити забруднення перед основним пранням. Після замочування бруд може легше відходити під час подальшого прання.

Особливо доречно спробувати цей метод, якщо шкарпетки забруднилися нещодавно. Сильно зношену тканину, яка роками сіріла, одним замочуванням повернути до первісного стану навряд чи вдасться.

Є важлива хитрість

Не потрібно відразу заливати білі шкарпетки окропом. Висока температура не є універсальним способом боротьби із забрудненнями, а для деяких тканин може бути небажаною.

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Також білі речі краще прати окремо від кольорових, щоб уникнути перенесення барвника. Температуру обирайте за інформацією на ярлику виробу.

Що робити після замочування

Після соляної ванни шкарпетки можна випрати в машинці зі звичайним засобом для білої білизни. Якщо матеріал дозволяє, для сильно забруднених виробів доречним може бути режим із температурою 40–60 °C.

А ось використовувати сіль разом із великою кількістю інших домашніх засобів без потреби не варто. Чим більше компонентів змішують, тим складніше передбачити їхню дію на конкретну тканину.

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