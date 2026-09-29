До українців за кордоном звернулись із важливим попередженням у МЗС: що потрібно знати

Місце ДТП / Ілюстративне фото / © Національна поліція України

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Якщо ДТП сталася під час поїздки однією з країн Євросоюзу, насамперед потрібно подбати про безпеку, зафіксувати обставини аварії та правильно обмінятися даними з іншими учасниками.

Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

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Що робити після ДТП у країні ЄС

Насамперед переконайтеся, що ви та інші учасники аварії перебуваєте в безпеці. Якщо є постраждалі або потрібна допомога поліції, медиків чи рятувальників, телефонуйте за номером 112. Він працює в усіх країнах Європейського Союзу.

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Після цього варто максимально детально зафіксувати обставини ДТП. Зробіть фотографії місця аварії, автомобілів та їхніх пошкоджень. Також запишіть державні номерні знаки машин, дані інших учасників ДТП і, за наявності свідків, їхні контактні дані.

Водіям рекомендують обмінятися інформацією. Потрібно отримати ім’я та контакти іншого учасника аварії, дані автомобіля, а також інформацію про страховий поліс. За можливості документи варто сфотографувати.

Якщо для оформлення аварії використовується повідомлення про ДТП, його слід заповнити разом з іншим учасником.

Не поспішайте підписувати документи

Перед підписанням будь-яких документів уважно прочитайте їхній зміст. Якщо вам незрозумілий текст або ви не погоджуєтеся з викладеними обставинами, не підписуйте документ. У такому разі попросіть переклад або роз’яснення.

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Після оформлення ДТП потрібно якомога швидше повідомити про аварію свою страхову компанію. Її контактні дані зазначені у страховому полісі. Надалі необхідно дотримуватися інструкцій страховика.

Якщо в аварії є постраждалі, ви чи ваші близькі потрапили до лікарні, виникли проблеми з документами або інші складні обставини, українцям радять звернутися до найближчого посольства чи консульської установи України.

Перелік українських дипломатичних установ за кордоном та детальні рекомендації щодо дій у разі ДТП можна знайти на сайті МЗС України.

Нагадаємо, європротокол можна оформити без поліції, якщо в ДТП брали участь лише два авто, ніхто не постраждав, пошкоджені тільки транспортні засоби, обидва мають чинну автоцивілку, водії тверезі та погоджуються щодо обставин аварії. Ліміт збитків для оформлення європротоколу скасували, а максимальна страхова виплата за майнову шкоду за новими полісами становить 250 тис. грн. Оформити документ можна онлайн або на папері, після чого водії мають право залишити місце ДТП.

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