ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Князь Альбер II сходив із сином принцом Жаком до музею: палац поділився фото

Князь Альбер II разом із сином принцом Жаком відвідали Музей марок та монет.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Князь Альбер II із сином принцом Жаком

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Музей святкує своє 30-річчя і князь Монако приїхав на урочистий захід. Альбер II та його син спадковий принц Жак відкрили виставку під назвою «Від Музею монет до Музею марок та монет», запросивши публіку познайомитися з історією та спадщиною цієї установи.

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Батько та син також відвідали сувенірну крамницю, а потім підписали гостьову книгу.

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Князь Монако був одягнений цього дня у синій піджак, світло-сірі штани, білу сорочку та блакитну краватку. Принц Жак був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою, а взутий у чорні шкіряні туфлі.

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер ІІ з сином принцом Жаком / © Instagram княжої родини Монако

Підписи князя Альбера та його сина Жака / © Instagram княжої родини Монако

Підписи князя Альбера та його сина Жака / © Instagram княжої родини Монако

Принц Жак є першим спадкоємцем князя Альбера II і одного разу йому належить зійти на престол. Раніше ми розповідали цікаві факти про нього та його сестру-близнючку — принцесу Габріеллу.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie