Умер свекр принцессы Анны

Принцесса Анна и Фил Тиндалл / © Getty Images

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Мужчина скончался на прошлой неделе в возрасте 80 лет, о чем сообщил его сын Майк Тиндалл – муж Зары Тиндалл – дочери принцессы Анны.

Майк поделился этой новостью в эпизоде ​​своего подкаста «Хорошее, плохое и регби» 23 сентября.

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Принцесса Анна и Фил Тиндалл / © Getty Images

«К сожалению, мой отец скончался на прошлой неделе», — сообщил Тиндалл.

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Известно, что Фил Тиндалл также был игроком в регби, как и его сын Майк, и его бывший клуб почтил его память минутой молчания во время матча в минувшие выходные. Фил играл за регбийный клуб Отли в Западном Йоркшире в сезонах 1972 и 1973 годов и был капитаном клуба.

Регбийная карьера Фила была прервана травмой незадолго до его свадьбы с матерью Майка, Линдой. Тиндалл вспоминал, что его отец сломал ногу всего за неделю до свадьбы в 1969 году.

«Он женился в 1969 году, за неделю до этого сломал ногу и шел к алтарю в гипсе», — сказал Тиндалл. «В общем, все пошло не так. Ему пришлось уйти на пенсию в 27 лет», - цитирует его слова People.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

У отца Майка Тиндалла диагностировали болезнь Паркинсона, о которой Тиндалл публично говорил на протяжении многих лет. В 2020 году Тиндалл заявил, что его отец живет с этой болезнью уже 17 лет и что он наблюдал, как его состояние постепенно ухудшалось.

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Напомним, вчера состоялись похороны норвежской принцессы Астрид.

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