"Не все можно сказать по телефону": Зеленский поговорил с Туском и заинтриговал заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили подготовку Украины к зиме, вызовы по безопасности и готовятся встретиться лично в ближайшее время.

Об этом сообщил Зеленский в Сети.

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Президент Украины проинформировал о разговоре с премьер-министром Польши.

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«Каждый день вместо мира Россия выбирает эскалацию. И мы очень благодарны Польше за то, что в такое сложное время получаем необходимую помощь. Сегодня говорил с Премьер-министром Дональдом Туском и выразил благодарность за солидарность и поддержку», — говорится в заявлении Зеленского.

Зеленский также рассказал Туску о подготовке возможных трехсторонних встреч на техническом уровне с участием Украины, США и России. По словам главы государства, украинская сторона не создает никаких препятствий для проведения подобных переговоров. В то же время он подчеркнул, что важно, чтобы США провели необходимую подготовку и обеспечили готовность российской стороны.

«Обсудили и подготовку нашей сети к зиме и другие чувствительные вопросы. Не все можно сказать по телефону в деталях — договорились о личной встрече в ближайшее время«, — отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность Туску и Польше за поддержку. Президент Украины подчеркнул, что только совместными усилиями европейских стран можно остановить Россию и не допустить дальнейшего распространения войны.

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К слову, 4 сентября Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве объявил о новом пакете поддержки от ФРГ на сумму более 1,3 млрд евро, включающем оружие, поддержку энергетики и средства на производство перехватчиков для борьбы с дронами. Кроме того, Украина и Германия подписали 15 соглашений и документов на общую сумму более 8,5 млрд евро по сотрудничеству безопасности, производству вооружения и совместных проектах.

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