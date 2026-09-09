Росія втретє видала ордер на арешт Буданова: що не дає спокою окупантам

Росіяни знову видали ордер на арешт Буданова

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Російський суд у середу, 9 вересня, визнав законною ухвалу про арешт очільника Офісу Президента України Кирила Буданова. Росіяни закидають йому причетність до ударів ЗСУ по території Херсонської області, яка перебуває під тимчасовою окупацією російських військ.

Про це повідомляє Europa Press.

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Суд у Росії втретє ухвалив рішення про заочний арешт Кирила Буданова

Як повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, суд вищої інстанції залишив чинним рішення першої судової ланки щодо взяття посадовця під варту та його подальшої екстрадиції до РФ.

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Це сталося після того, як суд відхилив «апеляцію захисту». Додаткових деталей справи наразі не розголошують.

Судове рішення пов’язане зі звинуваченнями, які Слідчий комітет РФ висунув проти Кирила Буданова через удар 1 січня по населеному пункту Хорли. Тоді, за повідомленнями росіян, влучання під час святкування Нового року прийшлося на будівлю готелю.

Внаслідок інциденту, за даними росіян, близько 30 осіб загинули, а ще близько 60 — дістали поранення.

Варто зазначити, що російські суди вже не вперше видають ордери на арешт Буданова. Зокрема, це вже втретє. Приводом для попередніх рішень також ставали українські атаки в межах повномасштабної війни, розв’язаної Путіним.

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Зокрема, один із таких ордерів стосувався вибуху на Керченському мосту, що з’єднує територію Росії з анексованим у 2014 році Кримським півостровом.

Цей удар став одним із найвідчутніших символічних ударів по Москві від початку повномасштабної війни.

Кирило Буданов: останні новини

Нагадаємо, Росія продовжуватиме застосовувати тактику «шахедного терору» щонайменше до виборів до Державної думи, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

За його словами, Кремль вдається до терору проти України, щоб створити картинку перемоги для своїх виборців, адже на полі бою армія РФ не може продемонструвати відчутних результатів.

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