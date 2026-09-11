Дроны достались Каспийска: раздались взрывы, атакован местный порт (видео)

Дым после взрыва. / © Getty Images

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В ночь на 11 сентября неизвестные беспилотники атаковали территорию России. В частности, под ударом оказался порт в городе Каспийск в Дагестане.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

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Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ опубликовали видео, снятые местными, на которых слышны звуки взрывов. Традиционно россияне жалуются на беспокойную ночь.

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Официальной информации о «прилетах» и повреждениях пока нет. Администрация Каспийска под утро только призвала жителей соблюдать правила безопасности во время атак беспилотников.

Отметим, что в Каспийске и возле города расположены военные объекты и корабли Каспийской флотилии РФ. Россия использует их для логистического обеспечения и нанесения ракетных ударов по Украине.

Дата публикации 07:35, 11.09.26 Количество просмотров 10 Ночная атака на Россию: под ударом оказался порт Каспийска

Как сообщалось, минувшей ночью, 10 сентября, Республику Дагестан потрясли мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был атакован морской торговый порт в Дагестане. По данным компании Fire Point, порт атаковали дроны FP-1.

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