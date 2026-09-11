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Дроны достались Каспийска: раздались взрывы, атакован местный порт (видео)
Дроны атаковали Каспийск, где базируется флот Российской Федерации.
В ночь на 11 сентября неизвестные беспилотники атаковали территорию России. В частности, под ударом оказался порт в городе Каспийск в Дагестане.
Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.
Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ опубликовали видео, снятые местными, на которых слышны звуки взрывов. Традиционно россияне жалуются на беспокойную ночь.
Официальной информации о «прилетах» и повреждениях пока нет. Администрация Каспийска под утро только призвала жителей соблюдать правила безопасности во время атак беспилотников.
Отметим, что в Каспийске и возле города расположены военные объекты и корабли Каспийской флотилии РФ. Россия использует их для логистического обеспечения и нанесения ракетных ударов по Украине.
Как сообщалось, минувшей ночью, 10 сентября, Республику Дагестан потрясли мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был атакован морской торговый порт в Дагестане. По данным компании Fire Point, порт атаковали дроны FP-1.