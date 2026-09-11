ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
582
Время на прочтение
1 мин

Дроны достались Каспийска: раздались взрывы, атакован местный порт (видео)

Дроны атаковали Каспийск, где базируется флот Российской Федерации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Getty Images

В ночь на 11 сентября неизвестные беспилотники атаковали территорию России. В частности, под ударом оказался порт в городе Каспийск в Дагестане.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ опубликовали видео, снятые местными, на которых слышны звуки взрывов. Традиционно россияне жалуются на беспокойную ночь.

Официальной информации о «прилетах» и повреждениях пока нет. Администрация Каспийска под утро только призвала жителей соблюдать правила безопасности во время атак беспилотников.

Отметим, что в Каспийске и возле города расположены военные объекты и корабли Каспийской флотилии РФ. Россия использует их для логистического обеспечения и нанесения ракетных ударов по Украине.

Как сообщалось, минувшей ночью, 10 сентября, Республику Дагестан потрясли мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был атакован морской торговый порт в Дагестане. По данным компании Fire Point, порт атаковали дроны FP-1.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie