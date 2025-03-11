В ряде регионов РФ сообщили об атаке беспилотников: где раздаются взрывы

В ряде российских регионов жалуются на атаки украинских беспилотников в ночь на 11 марта.

Россияне пишут, что взрывы были зафиксированы в Курской, Рязанской и Московской областях врага.

Сообщается, что над городом Рязань было зафиксировано, по меньшей мере, 10 взрывов. Пока информация о последствиях не поступала.

Кроме того, сообщается, что взрывы были слышны возле Курска и Курчатова в Курской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили 6 беспилотников в Раменском городском округе, летевших на столицу РФ.

Ранее сообщалось, что Сырский рассказал о результатах в применении беспилотников Вооруженными силами.

Мы ранее информировали, что рязанский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов.

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