В ряде регионов РФ сообщили об атаке беспилотников: где раздаются взрывы

Взрывы раздались в нескольких регионах.
В ряде российских регионов жалуются на атаки украинских беспилотников в ночь на 11 марта.
Россияне пишут, что взрывы были зафиксированы в Курской, Рязанской и Московской областях врага.
Сообщается, что над городом Рязань было зафиксировано, по меньшей мере, 10 взрывов. Пока информация о последствиях не поступала.
Кроме того, сообщается, что взрывы были слышны возле Курска и Курчатова в Курской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили 6 беспилотников в Раменском городском округе, летевших на столицу РФ.
Ранее сообщалось, что Сырский рассказал о результатах в применении беспилотников Вооруженными силами.
Мы ранее информировали, что рязанский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов.
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