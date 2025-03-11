В очікуванні первістка: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо засвітила вагітний живіт

32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" — Олівія Калпо — вагітна первістком, про це сама зірка розповіла у своєму Instagram, де показала фото з животом, що вже округлився.

instagram.com/oliviaculpo

Дівчина позує в білій довгій сукні з драпуванням, тримаючи живіт рукою. "Наступний розділ — материнство", — говорить підпис під фото.

instagram.com/oliviaculpo

Батько дитини – гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі, за якого модель вйшла заміж влітку 2024 року.

instagram.com/oliviaculpo

Олівія давно мріяла стати матір'ю, але раніше відкрито говорила, що страждає на ендометріоз, захворювання, яке може ускладнювати можливість завагітніти.

Раніше, нагадаємо, Олівія Калпо у кокетливому луку відвідала відкриття весільного салону українського бренду WONÁ Concept у Лос-Анджелесі. Вона одягла на івент чорну коротку сукню на тонких бретельках від цього бренду з колекції Evening.

Олівія Калпо/Прес-служба

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