В очікуванні первістка: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо засвітила вагітний живіт

Модель поділилася радісною новиною.
32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" — Олівія Калпо — вагітна первістком, про це сама зірка розповіла у своєму Instagram, де показала фото з животом, що вже округлився.
Дівчина позує в білій довгій сукні з драпуванням, тримаючи живіт рукою. "Наступний розділ — материнство", — говорить підпис під фото.
Батько дитини – гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі, за якого модель вйшла заміж влітку 2024 року.
Олівія давно мріяла стати матір'ю, але раніше відкрито говорила, що страждає на ендометріоз, захворювання, яке може ускладнювати можливість завагітніти.
Раніше, нагадаємо, Олівія Калпо у кокетливому луку відвідала відкриття весільного салону українського бренду WONÁ Concept у Лос-Анджелесі. Вона одягла на івент чорну коротку сукню на тонких бретельках від цього бренду з колекції Evening.
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