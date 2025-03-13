На Днепропетровщине "Шахеды" атаковали объекты критической инфраструктуры

Среди мирного населения есть пострадавшие.
Россия в ночь на 13 марта атаковала Днепропетровщину дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Из-за атаки дронов на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровской области есть возгорание.
"В Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести", — написал он.
Точные последствия атаки устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
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