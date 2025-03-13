На Днепропетровщине "Шахеды" атаковали объекты критической инфраструктуры

Россия в ночь на 13 марта атаковала Днепропетровщину дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Из-за атаки дронов на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровской области есть возгорание.

"В Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести", — написал он.

Точные последствия атаки устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Читайте также: