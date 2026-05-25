Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З понеділка до середи, 25-27 травня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у цей період геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною і стабільною — значних магнітних хвилювань і бур не очікується.

Магнітосфера Землі збережеться в межах норми, без різких сплесків активності та тривалих збурень. Початок тижня підійде для звичного ритму життя, активної роботи, фізичних навантажень і відпочинку.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

