Сергій Притула показав 5-річну доньку-красуню й ніжно звернувся до дружини: "Планеті пощастило"

Сергій Притула

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула публічно привітав доньку Стефанію з днем народження та розчулив зізнанням.

Днями дівчинці виповнилося п'ять років. З цієї нагоди Притула поділився в Instagram кумедним спільним фото з іменинницею та з гумором заявив, що це свято важливе не лише для родини, а й для всього людства.

«Вчора все було догори дригом, бо Стефанії виповнилось п'ять років! З чим я урочисто вітаю все людство! Планеті Земля дуже пощастило, що у неї є Стефанія, яка грає в шахи, на фортепіано, сідає на шпагат і любить збирати мамі букети польових квітів!» — з гумором написав Притула.

Сергій Притула з донькою

Окремо Сергій звернувся і до своєї дружини Катерини, подякувавши їй за доньку. Волонтер не приховував емоцій та назвав дівчинку справжнім «згусточком чистої любові».

До слова, Сергій і Катерина виховують трьох спільних дітей — 8-річну Соломію, Стефанію та наймолодшого Марка, якому в серпні виповниться один рік. Крім того, від першого шлюбу Притула має 17-річного сина Дмитра.

