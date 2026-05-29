Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 30 травня?
Місяць розповідає
День, коли необхідно ретельно проаналізувати всі чинники свого життя, зваживши кожну свою дію останнього часу, зробивши важливі висновки щодо того, що — у професійному плані чи особистих стосунках — потрібно продовжувати далі, а що, можливо, має сенс завершити, поставивши крапки над «і».
Місяць рекомендує
Будь-яку справу, розпочату сьогодні, необхідно доводити до кінця: велика ймовірність того, що, кинувши роботу на півдорозі, ми вже ніколи до неї не повернемося, а отже, виявиться, що час і сили було витрачено даремно.
Місяць застерігає
Не можна ухвалювати рішення — навіть не найважливіші — поспіхом: врахувати всі доводи «за» і «проти» не вдасться, а отже, помилка неминуча. Велика ймовірність зіткнення з агресивно налаштованими людьми: найкращий спосіб вийти з нього без втрат — не реагувати на їхні випади, інакше вони розпалюватимуться дедалі більше й більше.
