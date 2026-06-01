Відомого блогера відправили до в’язниці через крадіжку донатів для ЗСУ та приниження військових

Блогера з Вінниці засудили через приниження військових

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив обвинувальний вирок щодо блогера. Чоловік, маючи величезну аудиторію у соціальних мережах, під час повномасштабного вторгнення розгорнув масштабну деструктивну діяльність.

Він не лише публічно принижував військовослужбовців ТЦК, а й цинічно привласнював благодійні внески громадян, які ті перераховували на лікування поранених бійців ЗСУ.

Про це йдеться у вироку суду.

У чому звинувачували блогера з Вінниці

Як встановив суд під час розгляду матеріалів справи, чоловік був одноосібним керівником медіаплатформи і мав солідний інструмент впливу в мережі Інтернет. На його основний YouTube-канал було підписано понад 388 тисяч користувачів, Telegram-канал налічував понад 12 тисяч підписників, а паралельно функціонували ще три допоміжні YouTube-ресурси.

Позиціонуючи себе фаховим юристом та магістром права, блогер з початку повномасштабної війни розпочав систематичну кампанію з дискредитації мобілізаційних заходів у країні. Регулярно перебуваючи у Вінниці та Козятині, він записував та публікував стріми й ролики з провокативними заявами.

У своїх монологах автор цілеспрямовано культивував ідею, що українські ТЦК є «нелегітимними бандитськими угрупуваннями», а їхні повістки не мають юридичної сили. Ба більше, під час аналізу відеозаписів експерти-лінгвісти зафіксували, що мовець відверто зловтішався через факти фізичного побиття співробітників ТЦК, називав українських поліцейських та військових «тваринами», «рябими коняками» та «внутрішніми ворогами народу», прямо ототожнюючи їх із російськими окупантами та нацистськими «поліцаями».

Один із потерпілих військовослужбовець ТЦК, який має інвалідність й через це служить у групі оповіщення, розповів у суді, що після зустрічі з блогером став «негативною зіркою ютубу». Обвинувачений під час вручення повістки кричав, знімав відео, а згодом у своїх роликах публічно обзивав пораненого ветерана «жирним кнуром» та учасником бандитського формування. Згодом невідомі зламали сторінку дружини військового, і блогер почав демонструвати в ефірах фотографії його дитини з цинічними коментарями: «чи ти ще не здох, чи не отруївся малий». Це призводило до регулярних зривів мобілізаційних заходів на Вінниччині, оскільки перехожі відмовлялися брати повістки, посилаючись на ролики блогера.

Донати «в нікуди»: привласнення благодійних коштів на лікування

Паралельно з пропагандою блогер вирішив заробити на патріотичних почуттях своїх підписників. Користуючись високою довірою аудиторії, він розмістив під своїми відеороликами неправдиві оголошення про терміновий збір коштів на лікування важкопоранених військовослужбовців ЗСУ та закупівлю захисної амуніції для Сил оборони.

Для збору грошей блогер вказав реквізити двох банківських карток «ПриватБанку», які були офіційно відкриті на ім’я його матері, проте перебували в його особистому мобільному користуванні.

Слідство та судове засідання детально дослідили кілька епізодів обману:

24 лютого 2024 року довірлива українка після перегляду емоційного відео перерахувала на картку матері блогера 7 000 гривень із чітким коментарем: «Благодійність на лікування військового».

18 вересня 2024 року підприємець-програміст, який у вільний час допомагає армії софтом, скинув зі своєї картки Monobank 4 800 гривень із призначенням: «На військову допомогу силам оборони України, на закупівлю амуніції».

26 вересня 2024 року волонтер, який володіє СТО та допомагає ЗСУ технікою, переказав 4 020 гривень із приміткою: «Дякую, що допомагаєте хлопцям з ЗСУ, передаю кошти на ліки хлопцям».

30 вересня 2024 року житель Вінниці через термінал самообслуговування вніс готівкою ще 3 500 гривень на аналогічні потреби захисників.

Як з’ясували оперативники Нацполіції та СБУ, жодної гривні із цих зборів на потреби ЗСУ направлено не було. Чоловік миттєво знімав готівку через банкомати у Вінниці та Козятині й витрачав гроші на власні потреби. Жодних звітів на своїх платформах він не публікував, а коли обурені донатори почали масово писати коментарі у YouTube з вимогами показати чеки, блогер просто видаляв їхні повідомлення та блокував користувачів. Ошукані люди самостійно звернулися із заявами до правоохоронних органів.

Що розповів блогер

Під час судових слухань чоловік своєї провини в жодному злочині не визнав. Він відмовився давати свідчення на підставі статті 63 Конституції України, зазначивши лише, що ніякого шахрайства не вчиняв, а його ролики були «приватними правовими консультаціями для громадян».

Адвокати захисту вибудували сильну лінію заперечення, яка частково виявилася успішною. З’ясувалося, що на початку слідства поліція та СБУ внесли відомості до ЄРДР за статтею «шахрайство» за ч. 4 ст. 190 КК України (особливо великі розміри або організована група), яка є тяжким злочином. Це дозволило силовикам отримати в апеляційному суді санкцію на проведення комплексу Негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) — аудіо- та відеоконтроль блогера, зняття інформації з його телефонів та таємне спостереження оперативності.

Проте суд прискіпливо оцінив ці дії та зауважив, що суми збитків потерпілих (7 000, 4 800, 3 500 грн) жодним чином не тягнули на четверту частину статті. Суддя погодився з доводами захисту.

Також суд повністю виправдав блогера за статтею 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Суддя наголосив, що лінгвістична експертиза Інституту криміналістики зафіксувала у роликах деструктивні та спонукальні конструкції, але експерт оцінювала лише «можливі наслідки висловлювань», а реального причинно-наслідкового зв’язку чи закликів до збройного опору ТЦК в ефірах не було.

Проте суд перекваліфікував справу. У висловлюваннях блогера чітко зафіксували системні образи честі та гідності діючих військових. Суд застосував частину 2 статті 435-1 КК України (виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони). Ця стаття карається реальним ув’язненням.

Остаточний вирок суду

Попри виключення частини матеріалів НСРД, вина блогера в повторному шахрайстві та приниженні військових була повністю доведена прямими показами ошуканих потерпілих, свідків-офіцерів ТЦК та виписками банківського руху коштів від «ПриватБанку» та Monobank.

Суд врахував, що чоловік раніше не був судимим, має вищу освіту та утримує двох дітей, але через повну відсутність каяття та цинізм дій обрав реальний термін ізоляції.

Вінницький міський суд ухвалив:

Чоловіка визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 435-1 КК України. Призначити покарання: за перше шахрайство — штраф 51 000 гривень; за повторне шахрайство — 3 роки обмеження волі; за образу військовослужбовців — 3 роки позбавлення волі. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити чоловіку покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Цікавим виявився розгляд долі майна, знайденого під час обшуків у квартирі блогера. Силовики вилучили цілий арсенал зброї із сотнями бойових патронів.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Оскільки дозволи на зброю поліція офіційно анулювала блогеру вже після затримання (14.11.2024), а обвинувачення за статтею про незаконну зброю прокурор не висував, суд ухвалив скасувати кримінальний арешт з усього арсеналу, але не повертати його засудженому, а офіційно передати на відповідальне зберігання до Сектору контролю за обігом зброї ГУНП у Вінницькій області для подальшої примусової реалізації або переоформлення.

Також із засудженого стягнули 31 040 гривень судових витрат за проведення лінгвістичних та портретних експертиз. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів до Вінницького апеляційного суду.

