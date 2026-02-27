ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
712
Время на прочтение
2 мин

Подрыв дамбы возле Константиновки: есть ли угроза затопления и гуманитарной катастрофы

Вода после удара по дамбе возле Константиновки не разлилась на близлежащие населенные пункты, а пошла по естественному пути, уверяют военные.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Подрыв дамбы в районе Осыково

Подрыв дамбы в районе Осыково

Разрушение дамбы возле города Константиновка Краматорского района Донецкой области не привело к катастрофе, говорят военные. Наиболее вероятный сценарий — это локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями

О том, что там происходит на самом деле, пишет издание «Телеграф», ссылаясь на собственные источники среди военных и экспертов.

После обнародования оккупантами видео взрыва по Сети поползли слухи о неотвратимых последствиях. По словам защитников на Константиновском направлении, «хайп» вокруг этого события безоснователен. Взрыв произошел еще несколько дней назад, вода уже спала, а ситуация стабилизировалась. Военные резюмируют: комментировать там фактически нечего, поскольку угрозы нет.

«Это локальное гидрологическое событие»

Дамба, о которой идет речь, не является стратегическим сооружением. Вода после удара не разлилась на близлежащие населенные пункты, а пошла по естественному пути. Никаких подтоплений жилых кварталов, никакого гуманитарного кризиса, связанного непосредственно с водой, не произошло и не может произойти.

Заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон объяснил, что наиболее вероятный сценарий — это локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями, а не региональная экологическая катастрофа уровня большого водохранилища.

«Спутниковые снимки затопления близлежащих территорий отсутствуют. Прошло немного времени. Ничего нельзя сказать, не оценив масштаб события», — говорит Гапон.

Спутниковый снимок территории, где была взорвана дамба

Спутниковый снимок территории, где была взорвана дамба

Пока спутниковые данные не подтверждают серьезное затопление, говорить об экологических или гуманитарных последствиях регионального уровня преждевременно.

ВСУ опровергли заявление врага о «захвате» четырех сел

Россия в своих Telegram-каналах заявляет, что Миньковка, Резниковка, Ямполь и Закотное уже вроде бы «в глубоком тылу» оккупантов.

Что происходит на Константиновском направлении / © Телеграф

Что происходит на Константиновском направлении / © Телеграф

Спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал опроверг эту информацию: «Враг говорит, что эти деревни уже давно находятся в глубоком тылу, но они находятся под контролем Сил обороны. Враг пытается туда инфильтрироваться, но оказывается нашими военными. Проводятся поисково ударные действия, враг обезвреживается и сокращает свой физический потенциал».

То есть, украинские силы удерживают эти населенные пункты. Попытки россиян проникнуть туда фиксируются и отрабатываются. Враждебная пропаганда о «тыле» — очередной информационный вброс, не подкрепленный реальным контролем над территорией.

Напомним, 25 февраля аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска взорвали дамбу в районе населенного пункта Осыково в Донецкой области, использовав трехтонную управляемую авиационную бомбу (ФАБ-3000). Эта атака привела к подтоплению местности и перекрытию одного из логистических путей в Константиновку.

Дата публикации
Количество просмотров
712
