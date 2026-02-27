Подрыв дамбы возле Константиновки: есть ли угроза затопления и гуманитарной катастрофы

Подрыв дамбы в районе Осыково

Разрушение дамбы возле города Константиновка Краматорского района Донецкой области не привело к катастрофе, говорят военные. Наиболее вероятный сценарий — это локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями

О том, что там происходит на самом деле, пишет издание «Телеграф», ссылаясь на собственные источники среди военных и экспертов.

После обнародования оккупантами видео взрыва по Сети поползли слухи о неотвратимых последствиях. По словам защитников на Константиновском направлении, «хайп» вокруг этого события безоснователен. Взрыв произошел еще несколько дней назад, вода уже спала, а ситуация стабилизировалась. Военные резюмируют: комментировать там фактически нечего, поскольку угрозы нет.

«Это локальное гидрологическое событие»

Дамба, о которой идет речь, не является стратегическим сооружением. Вода после удара не разлилась на близлежащие населенные пункты, а пошла по естественному пути. Никаких подтоплений жилых кварталов, никакого гуманитарного кризиса, связанного непосредственно с водой, не произошло и не может произойти.

Заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон объяснил, что наиболее вероятный сценарий — это локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями, а не региональная экологическая катастрофа уровня большого водохранилища.

«Спутниковые снимки затопления близлежащих территорий отсутствуют. Прошло немного времени. Ничего нельзя сказать, не оценив масштаб события», — говорит Гапон.

Спутниковый снимок территории, где была взорвана дамба

Пока спутниковые данные не подтверждают серьезное затопление, говорить об экологических или гуманитарных последствиях регионального уровня преждевременно.

ВСУ опровергли заявление врага о «захвате» четырех сел

Россия в своих Telegram-каналах заявляет, что Миньковка, Резниковка, Ямполь и Закотное уже вроде бы «в глубоком тылу» оккупантов.

Что происходит на Константиновском направлении / © Телеграф

Спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал опроверг эту информацию: «Враг говорит, что эти деревни уже давно находятся в глубоком тылу, но они находятся под контролем Сил обороны. Враг пытается туда инфильтрироваться, но оказывается нашими военными. Проводятся поисково ударные действия, враг обезвреживается и сокращает свой физический потенциал».

То есть, украинские силы удерживают эти населенные пункты. Попытки россиян проникнуть туда фиксируются и отрабатываются. Враждебная пропаганда о «тыле» — очередной информационный вброс, не подкрепленный реальным контролем над территорией.

Напомним, 25 февраля аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска взорвали дамбу в районе населенного пункта Осыково в Донецкой области, использовав трехтонную управляемую авиационную бомбу (ФАБ-3000). Эта атака привела к подтоплению местности и перекрытию одного из логистических путей в Константиновку.