Почему ни в коем случае нельзя покупать нарезанный хлеб: причины, о которых никто не говорит

Нарезанный хлеб кажется удобством, от которого одни преимущества. Именно поэтому его каждый день покупают миллионы людей. Но мало кто задумывается, что это тоже имеет обратную сторону. Есть причины, о которых производители не говорят, но про них следует знать каждому, кто хоть раз клал в корзину уже нарезанный хлеб или батон.

Нарезанный хлеб портится гораздо быстрее. Процесс нарезки открывает у хлеба большую площадь контакта с воздухом. Каждый срез — это прямая дорога к более быстрому высыханию, появлению плесени и потере аромата. Целый хлеб, напротив, сохраняет влагу внутри и остается свежим вдвое дольше. Кроме того, в большом производстве нарезание происходит лезвиями, часто контактирующими с различными видами хлеба, что создает дополнительный риск загрязнения.

В упаковке образуются идеальные условия для плесени. Мягкий нарезанный хлеб упаковывают сразу после нарезания, не давая ему подышать. Это означает, что в пакете образуется влажная пара — питательная среда для появления плесени. Хотя производители и добавляют консерванты, но они не всегда справляются с микроскопическими изменениями, происходящими внутри пакета.

Нарезанный хлеб содержит больше добавок. Чтобы буханка не рассыпалась, не крошилась и была мягкой, производители используют улучшители структуры, стабилизаторы, усилители аромата, ферментные смеси.

Повышенный риск бактериального загрязнения. Машинные ножи, режущие хлеб, проходят через десятки буханок в минуту. И хотя они дезинфицируются, идеальную стерильность достичь невозможно. В микротрещинах и поверхности лезвий могут оставаться дрожжи, споры и бактерии. Целый хлеб таких рисков не имеет.

Нарезанный хлеб подороже. Оплата за нарезку и упаковку входит в конечную цену. Кроме того, из-за быстрой порчи покупатель чаще выбрасывает часть хлеба, и вынужден покупать новый. Таким образом, удобство оборачивается дополнительными затратами.