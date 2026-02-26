Как ухаживать за стиральной машиной / © Freepik

Реклама

Стиральная машина — одна из тех домашних помощниц, без которых сложно представить ежедневный быт. Она работает почти без выходных, но даже самая надежная техника изнашивается гораздо быстрее, если забывать о профилактике. Большинство поломок, как свидетельствуют мастера сервисных центров, из-за неправильного ухода. Есть один простой режим, который стоит запускать всего раз в месяц — и тогда машинка будет работать годами без сбоев.

Какой режим нужно включать раз в месяц, чтобы машинка никогда не ломалась

Речь идет о цикле стирки без вещей при высокой температуре — от 60 до 90°C. Это не просто горячая стирка, а полноценная профилактика, очищающая все внутренние элементы машинки без каких-либо химических средств.

Высокая температура делает то, с чем не справятся обычные порошки или капсулы:

Реклама

растворяет накипь на нагревательном элементе;

уничтожает бактерии, грибок и запахи в барабане;

убирает слизь и остатки моющих средств в системе подачи воды;

предотвращает образование черного налета на уплотнительной резине.

Это почти как генеральная уборка, только машинка делает его сама.

Что добавить в барабан, чтобы эффект был максимальным

Для усиленной очистки используйте только одно из средств:

лимонную кислоту — 3 столовые ложки в отсек порошка;

уксус — 200 мл в барабан;

специальные таблетки-антинакип.

Эти средства действуют как природные растворители отложений, но не вредят металлическим и пластиковым деталям.

Сколько раз в месяц нужно проводить такую процедуру

Если машинка работает ежедневно, а вода в вашем районе жесткая, повторяйте процедуру каждые 3 недели. А если вы пользуетесь стиральной машиной несколько раз в неделю, то одного раза в месяц будет достаточно.

Реклама

Такая регулярная очистка стиральной машины позволяет избежать запаха сырости, забитых фильтров, перегрева нагревательного элемента, дорогостоящего ремонта.