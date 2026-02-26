ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
332
Время на прочтение
2 мин

Раз в месяц запускайте этот режим — и ваша стиральная машина будет работать вечно

Это простой и эффективный способ продлить срок службы стиральной машины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как ухаживать за стиральной машиной

Как ухаживать за стиральной машиной / © Freepik

Стиральная машина — одна из тех домашних помощниц, без которых сложно представить ежедневный быт. Она работает почти без выходных, но даже самая надежная техника изнашивается гораздо быстрее, если забывать о профилактике. Большинство поломок, как свидетельствуют мастера сервисных центров, из-за неправильного ухода. Есть один простой режим, который стоит запускать всего раз в месяц — и тогда машинка будет работать годами без сбоев.

Какой режим нужно включать раз в месяц, чтобы машинка никогда не ломалась

Речь идет о цикле стирки без вещей при высокой температуре — от 60 до 90°C. Это не просто горячая стирка, а полноценная профилактика, очищающая все внутренние элементы машинки без каких-либо химических средств.

Высокая температура делает то, с чем не справятся обычные порошки или капсулы:

  • растворяет накипь на нагревательном элементе;

  • уничтожает бактерии, грибок и запахи в барабане;

  • убирает слизь и остатки моющих средств в системе подачи воды;

  • предотвращает образование черного налета на уплотнительной резине.

Это почти как генеральная уборка, только машинка делает его сама.

Что добавить в барабан, чтобы эффект был максимальным

Для усиленной очистки используйте только одно из средств:

  • лимонную кислоту — 3 столовые ложки в отсек порошка;

  • уксус — 200 мл в барабан;

  • специальные таблетки-антинакип.

Эти средства действуют как природные растворители отложений, но не вредят металлическим и пластиковым деталям.

Сколько раз в месяц нужно проводить такую процедуру

Если машинка работает ежедневно, а вода в вашем районе жесткая, повторяйте процедуру каждые 3 недели. А если вы пользуетесь стиральной машиной несколько раз в неделю, то одного раза в месяц будет достаточно.

Такая регулярная очистка стиральной машины позволяет избежать запаха сырости, забитых фильтров, перегрева нагревательного элемента, дорогостоящего ремонта.

Дата публикации
Количество просмотров
332
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie