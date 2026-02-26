- Дата публикации
Раз в месяц запускайте этот режим — и ваша стиральная машина будет работать вечно
Это простой и эффективный способ продлить срок службы стиральной машины.
Стиральная машина — одна из тех домашних помощниц, без которых сложно представить ежедневный быт. Она работает почти без выходных, но даже самая надежная техника изнашивается гораздо быстрее, если забывать о профилактике. Большинство поломок, как свидетельствуют мастера сервисных центров, из-за неправильного ухода. Есть один простой режим, который стоит запускать всего раз в месяц — и тогда машинка будет работать годами без сбоев.
Какой режим нужно включать раз в месяц, чтобы машинка никогда не ломалась
Речь идет о цикле стирки без вещей при высокой температуре — от 60 до 90°C. Это не просто горячая стирка, а полноценная профилактика, очищающая все внутренние элементы машинки без каких-либо химических средств.
Высокая температура делает то, с чем не справятся обычные порошки или капсулы:
растворяет накипь на нагревательном элементе;
уничтожает бактерии, грибок и запахи в барабане;
убирает слизь и остатки моющих средств в системе подачи воды;
предотвращает образование черного налета на уплотнительной резине.
Это почти как генеральная уборка, только машинка делает его сама.
Что добавить в барабан, чтобы эффект был максимальным
Для усиленной очистки используйте только одно из средств:
лимонную кислоту — 3 столовые ложки в отсек порошка;
уксус — 200 мл в барабан;
специальные таблетки-антинакип.
Эти средства действуют как природные растворители отложений, но не вредят металлическим и пластиковым деталям.
Сколько раз в месяц нужно проводить такую процедуру
Если машинка работает ежедневно, а вода в вашем районе жесткая, повторяйте процедуру каждые 3 недели. А если вы пользуетесь стиральной машиной несколько раз в неделю, то одного раза в месяц будет достаточно.
Такая регулярная очистка стиральной машины позволяет избежать запаха сырости, забитых фильтров, перегрева нагревательного элемента, дорогостоящего ремонта.