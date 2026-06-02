ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Днепр: вспыхнул пожар

Российские войска нанесли удар по Днепру ночью 2 июня. В результате атаки частично разрушен двухэтажный дом, возник пожар, данные о пострадавших уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Днепр

Атака на Днепр

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Днепр . В результате вражеского удара частично разрушен двухэтажный дом, на месте возник пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, после атаки в городе произошел пожар. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают экстренные службы.

Глава ОВА также подчеркнул, что угроза новых ударов сохраняется, и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр.

Это 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
280
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie