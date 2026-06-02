Россияне атаковали Днепр: вспыхнул пожар
Российские войска нанесли удар по Днепру ночью 2 июня. В результате атаки частично разрушен двухэтажный дом, возник пожар, данные о пострадавших уточняются.
В ночь на 2 июня российские войска атаковали Днепр . В результате вражеского удара частично разрушен двухэтажный дом, на месте возник пожар.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, после атаки в городе произошел пожар. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают экстренные службы.
Глава ОВА также подчеркнул, что угроза новых ударов сохраняется, и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр.
Это 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
