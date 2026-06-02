На Хмельниччині мобілізували чоловіка, який сам виховує дитину: яка її доля

На Хмельниччині мобілізували чоловіка, який виховує сам дитину / © ТСН

В Україні триває мобілізація і протягом останніх двох днів у соцмережах набув розголосу допис 15-річної дитини, батька якої мобілізували поблизу зупинки в одному з сіл на Хмельниччини, коли останній вийшов зустрічати дівчинку, котра поверталась з навчання.

У своєму дописі дитина написала, що батько — її єдиний опікун і станом на зараз триває судовий процес, у якому вирішується питання позбавлення батьківських прав її матері. Остання, за словами дитини, «не приймає ніякої участі у моєму житті». Резюмуючи, 15-річна дівчинка написала, що їй дуже не вистачає батька. На цей допис відреагували декілька тисяч користувачів соцмереж, які «тегнули» низку парламентарів.

Більш детально ситуацію в коментарі для ТСН.ua роз’яснили у Староостроспільській сільській раді Хмельницької області, про своє бачення подій розповів адвокат цієї родини та інша, повнолітня донька мобілізованого.

«Сестра їхала з навчання, вона закінчила 10-й клас. Їхала з гуртожитку з великими сумками і попрохала батька, щоб він її зустрів», — розповідає старша донька нині мобілізованого Руслана Данищук.

За її словами, батько був затриманий.

І продовжила: «Мама почала їздити за кордон з 2018 року, з кінця 2021 вона перестала підтримувати з нами зв’язок, а на початку 2022 року, до повномасштабного вторгнення, вона сказала, що у неї є інший чоловік… Шлюб між нею та батьком офіційно розірваний. З кінця січня 2026 року відкритий судовий позов щодо позбавлення її батьківських прав. Позивач — наш тато, минулоріч йому виповнилось 50 років. Зараз, після того як батька мобілізували, він мені сказав, посилаючись на свого командира, що у разі того, якщо суд ухвалить рішення про те, що він, наш батько, буде визнаний єдиним опікуном, то може написати рапорт на звільнення».

На суб’єктивну думку Руслани, місцевий орган опіки наполягав на тому, щоб тітка молодшої сестри стала її офіційною опікункою.

«Бо у протилежному випадку можуть шукати іншу родину для дитини або притулок», — каже вона.

«Сказали 1 червня, що у нас є декілька годин на підписання відповідного документу. А вона, тітка, сказала, що не буде, тому як у дитини є живий батько. Станом на зараз молодша сестра їде до мене, у неї літні канікули, буде біля мене. Наступне судове засідання призначене на 22 липня. Відстрочки у батька немає, але є інші документи, які свідчать про те, що молодша донька була з ним, що він розлучений».

Мобілізація без відстрочки: що кажуть посадовці

Своєю чергою, у Староостропільській сільській раді в коментарі для ТСН.ua повідомили, що тимчасовим опікуном дитини є тітка цієї дівчинки.

«Вона є тимчасовим опікуном, до наступного судового засідання, яке відбудеться 22 липня. Йдеться про тимчасову опіку. Відстрочки у батька дитини не було. З яких причин — не відомо. Але він подавав позов щодо позбавлення матері дитини батьківських прав, подавав на аліменти. Мати дитини декілька років на заробітках, потім відбулось розлучення. У вихованні дитини вона насправді не приймає ніякої участі, з дитиною постійно батько. Щодо слів дитини про притулок — сподіваємось, що до цього не дійде. Соціальна працівниця зробила те, що мусила зробити — роз’яснила, що дитина має бути під опікою», — розповіли нам у сільській раді.

Адвокат родини, про яку йдеться, Сергій Драчук, повідомив нам наступне: «Наразі справа розглядається в суді. Остаточного рішення ще немає. Наступне засідання — 22 липня».

В оточенні цієї родини кажуть, що з формальної точки зору Петро Левчук не має права на відстрочку: «З людської точки зору — можна було б зачекати (до рішення суду). Верховний суд констатує, що у першу чергу мають бути враховані інтереси дитини».

