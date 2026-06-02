Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
256
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые радуются чужим неудачам

Неудачи случаются у всех, но тут очень важно, как мы их воспринимаем, причем касается это как нас самих, так и других людей.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Кто-то тяжело переживает такие истории, а кто-то… радуется им, особенно если случившееся к ним самим отношения не имеет.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые радуются чужим неудачам.

Скорпион

Скорпионы могут радоваться неудачам других людей, но злорадство тут не причем. Как правило, представители знака поступают так, когда оправдываются их прогнозы на будущее. Они предупреждали, что так поступать не стоит, но их не послушали, значит, можно с удовлетворением сказать: «А что я тебе говорил!»

Близнецы

Близнецы могут сделать поводом для обсуждения любое событие, и чужие неудачи в этом смысл — не исключение. Узнав о них, они тут же начинают звонить друзьям и знакомым, чтобы максимально распространить не только новости, но и связанные с ними слухи. Правда, никакого злого умысла у них нет — пообсуждав случившееся, они о нем забывают.

Дева

Девы радуются, когда неудачи преследуют их конкурентов — как в профессиональном, так и в личном отношении. Причем к эмоциям такого рода они относятся максимально прагматично: не просто чувствуют удовлетворение от того, что соперник отстает от них, но и принимают к сведению его негативный опыт — чтобы самим избежать его.

