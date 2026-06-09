Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет: то, что показала ДНК, его ошеломило

Эксгумация / © pixabay.com

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В США мужчина, который десятилетиями пытался выяснить судьбу своего пропавшего отца, добился эксгумации останков, однако результаты ДНК-анализа оказались неожиданными. Выяснилось, что человек, похороненный под именем его отца, на самом деле не имеет к семье никакого отношения.

Об этом сообщило издание Mirror.

52-летний Марк Уэллс рассказал, что его отец, Дейл Уэйн Уэллс, пропал без вести в феврале 1985 года в возрасте 38 лет. Через восемь месяцев после исчезновения в лесу близ Колфакса в Калифорнии было найдено тело мужчины. Семье сообщили, что это и есть Дейл Уэллс.

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По словам Марка, когда ему было 12 лет, мать сказала, что его отец погиб во время охоты. Лишь впоследствии он узнал, что обстоятельства дела были значительно сложнее. В документах о смерти причина гибели была указана как неизвестная.

Марк вспоминает, что впервые обратил внимание на это несоответствие в 18 лет, когда поступал в морскую пехоту США и среди необходимых документов увидел свидетельство о смерти отца. После разговора с матерью он узнал, что она не рассказала ему всех деталей дела.

С годами мужчина начал самостоятельно собирать информацию об исчезновении отца. Он выяснил, что тело было найдено примерно в четверти мили от дома тогдашней жены Дейла Уэллса. Из-за длительного пребывания в лесу останки получили значительные повреждения от диких животных.

По словам Марка, рядом с местом обнаружения тела нашли три пули, из-за чего возникли предположения о возможном самоубийстве. В то же время правоохранители так и не смогли установить причину смерти, а официального подтверждения этой версии не было.

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В начале 2000-х годов Марк пытался добиться возобновления расследования. Он обращался в офис шерифа округа Плейсер, однако, по его словам, тогда дело не получило дальнейшего развития.

В конце концов в августе 2019 года мужчина за свой счет оплатил эксгумацию останков. Он надеялся, что современные методы ДНК-анализа помогут окончательно подтвердить личность погибшего и прольют свет на обстоятельства смерти его отца.

Однако результаты исследования, которые поступили в мае 2022 года, оказались неожиданными. Специалисты сравнили ДНК из костных останков с генетическим материалом сестры Дейла Уэллса — Шэрон Сервис. Лаборатория пришла к выводу, что Дейла Уэллса можно исключить как лицо, которому принадлежали исследуемые останки.

Марк рассказал, что был ошеломлен результатами. По его словам, он годами считал, что знает, где похоронен его отец, а теперь выяснилось, что в могиле лежит неизвестный человек.

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После получения результатов ДНК-теста офис шерифа округа Плейсер возобновил дело об исчезновении Дейла Уэллса. Поскольку личность мужчины, чьи останки были похоронены вместо него, до сих пор не установлена, расследование продолжается.

В то же время в шерифском офисе объяснили, что в свое время останки были идентифицированы как останки Дейла Уэллса на основании стоматологических записей. После этого тело передали ближайшим родственникам для захоронения.

Несмотря на возобновление дела, Марк Уэллс до сих пор не получил ответа на главный вопрос. Он хочет узнать, что на самом деле произошло с его отцом более четырех десятилетий назад.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обычный ДНК-тест для исследования родословной превратился в драму, изменившую жизнь нескольких поколений. Женщина случайно узнала правду о своем биологическом происхождении через 45 лет. Последствия стали разрушительными для всей семьи.

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