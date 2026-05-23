Санду сделала громкое заявление о переговорах с Путиным: "это единственный способ вернуть мир"

Президент Молдовы Мая Санду / © Associated Press

Реклама

Россия пока совершенно не заинтересована в прекращении боевых действий и реальных мирных переговорах . Поэтому Запад должен исключить иллюзии и кардинально изменить тактику, а Европа должна готовиться к длительному противостоянию и бить по слабым местам Москвы.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду во время выступления на международном форуме GLOBSEC в Праге.

Единственный способ вернуть мир

По словам Санду, любые попытки договориться с Владимиром Путиным без позиции силы обречены на провал. Она подчеркнула, что Кремль понимает только язык ультиматумов.

Реклама

«Нужно усилить экономическое давление на Россию. Не думаю, что Кремль и Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах. Поддержка Украины — любая поддержка, в которой она нуждается, — должна продолжаться. Это единственный способ вернуть мир в наш регион», – категорически отметила лидер Молдовы.

Кроме того, президент предупредила европейских политиков о необходимости жестко противостоять российской гибридной войне, которая уже включает кибератаки, откровенные информационные манипуляции и незаконное теневое финансирование политических сил для дестабилизации Европы.

Война в Украине - что происходит с переговорами

Нежелание Москвы идти на компромиссы уже привело к замораживанию дипломатических контактов на самом высоком уровне. Госсекретарь США Марко Рубио официально подтвердил, что трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США остановлены из-за их абсолютной неэффективности и отсутствия реального прогресса.

Американская сторона подчеркнула, что Вашингтон отказался от пустой траты времени и готов возобновить свою посредническую миссию только тогда, когда появятся адекватные предпосылки для продуктивного диалога.

Реклама

Эксперты также подтверждают, что какие-либо договоренности о прекращении войны зависят исключительно от прямого желания Киева и Москвы, а западные партнеры не будут принимать никаких решений за спиной Украины, используя только экономические рычаги влияния на агрессора.

По словам политтехнолога Руслана Рохова, вынудить Кремль к миру может только прагматическое соотношение расходов и достижений: российские власти согласятся остановить агрессию только тогда, когда цена продолжения конфликта станет для нее критической и превзойдет любые мифические выгоды от войны.

Новости партнеров