Санду сделала громкое заявление о переговорах с Путиным: "это единственный способ вернуть мир"
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что единственным способом принудить Россию к реальным мирным переговорам является максимальное усиление экономического давления и непрерывная милитарная поддержка Украины.
Россия пока совершенно не заинтересована в прекращении боевых действий и реальных мирных переговорах . Поэтому Запад должен исключить иллюзии и кардинально изменить тактику, а Европа должна готовиться к длительному противостоянию и бить по слабым местам Москвы.
Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду во время выступления на международном форуме GLOBSEC в Праге.
Единственный способ вернуть мир
По словам Санду, любые попытки договориться с Владимиром Путиным без позиции силы обречены на провал. Она подчеркнула, что Кремль понимает только язык ультиматумов.
«Нужно усилить экономическое давление на Россию. Не думаю, что Кремль и Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах. Поддержка Украины — любая поддержка, в которой она нуждается, — должна продолжаться. Это единственный способ вернуть мир в наш регион», – категорически отметила лидер Молдовы.
Кроме того, президент предупредила европейских политиков о необходимости жестко противостоять российской гибридной войне, которая уже включает кибератаки, откровенные информационные манипуляции и незаконное теневое финансирование политических сил для дестабилизации Европы.
Война в Украине - что происходит с переговорами
Нежелание Москвы идти на компромиссы уже привело к замораживанию дипломатических контактов на самом высоком уровне. Госсекретарь США Марко Рубио официально подтвердил, что трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США остановлены из-за их абсолютной неэффективности и отсутствия реального прогресса.
Американская сторона подчеркнула, что Вашингтон отказался от пустой траты времени и готов возобновить свою посредническую миссию только тогда, когда появятся адекватные предпосылки для продуктивного диалога.
Эксперты также подтверждают, что какие-либо договоренности о прекращении войны зависят исключительно от прямого желания Киева и Москвы, а западные партнеры не будут принимать никаких решений за спиной Украины, используя только экономические рычаги влияния на агрессора.
По словам политтехнолога Руслана Рохова, вынудить Кремль к миру может только прагматическое соотношение расходов и достижений: российские власти согласятся остановить агрессию только тогда, когда цена продолжения конфликта станет для нее критической и превзойдет любые мифические выгоды от войны.