В Польше проведут конференцию по восстановлению Украины: приедет ли Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский планирует посетить Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске Польши.

Об этом неофициально сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в польском правительстве.

Участие Зеленского на конференции в Гданьске — что известно

Отмечается, что во вторник Министерство иностранных дел Польши получило официальную ноту украинской стороны, что подтверждает присутствие Владимира Зеленского на мероприятии.

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До последнего времени было неизвестно, приедет ли президент Украины в Польшу. Причиной стали дипломатические разногласия после того, как Владимир Зеленский назвал украинское подразделение спецназовцев «Героями УПА». Несмотря на споры, в Украине давали понять, что визит возможен.

«Такие планы есть, и я знаю, что мы все планируем приехать. Хотя я не могу говорить от его (украинского президента) имени», — отметил народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев в интервью Польскому пресс-агентству.

Важность мероприятия для обеих сторон ранее подчеркивал правительственный уполномоченный по восстановлению Украины Павел Коваль. Он подчеркнул, что Гданьское событие является конференцией как Польши, так и Украины, поэтому обе страны заинтересованы в ее проведении.

Что известно о конференции в Гданьске

В медиа отметили, что конференция по восстановлению Украины (URC) в Гданьске станет знаковым событием. Она впервые проходит в Польше, которая стала первой страной вне «Группы семи» (G7), принимающей этот форум. Предыдущие конференции проходили в Лугано, Лондоне, Берлине и Риме.

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Ожидается, что участие в мероприятии примут около пяти тысяч гостей, среди которых лидеры государств и правительств, представители международного бизнеса и дипломатического корпуса. Организаторы ожидают около 20 делегаций на самом высоком уровне, а также представителей Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляен.

В ходе конференции планируется подписание от нескольких десятков до сотни двусторонних соглашений и обязательств, направленных на восстановление Украины.

Скандал Украины и Польши из-за УПА — последние новости

Напомним, решение Польши отобрать у президента Украины Владимира Зеленского орден Белого Орла из-за присвоения подразделения ВСУ имени героев УПА спровоцировали громкий дипломатический скандал. Пока польская сторона выжидает смены позиции Киева, украинцы в соцсетях бурно реагируют на такой шантаж и призывают власти не подвергаться давлению.

Ранее Виталий Портников заявлял, что исторический опыт Украины и Польши свидетельствует об опасности обострения споров между двумя народами, это может приводить к потере государственности и усилению влияния Москвы.

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