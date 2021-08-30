Удар стихии: мощный ураган "Ида" уже добрался до США

Урагану присвоили четвертую категорию из 5 возможных.

Удар стихии — на Соединенные Штаты обрушился мощный ураган "Ида". От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.

Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных. По прогнозам, ураган может сильно повредить линии электропередач, дома и деревья. В Луизиане уже остались без света более полумиллиона пользователей. Сообщают и об оползне почвы неподалеку Нового Орлеана. "Ида" должен стать серьезным испытанием для системы плотин в штате — ее обновили после разрушительного урагана "Катрина", который в 2005 году унес 1800 жизней.

Новости мира: мощный ураган "Ида" уже добрался США

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