Арестович озвучил вызовы и проблемы Иловайской трагедии

Россияне с самого начала, по его мнению, заманивали украинских военных в коридор.

Иловайская трагедия продолжается.

В этом убежден советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он заявил во время спецефира передачи "Право на владу" на 1+1, где специалист проанализировал ошибки и проблемы действий Иловайской трагедии.

Эксперт отметил, что анализируя трагедию в Иловайске, которая произошла семь лет назад, следует дать политическая и военная оценка и оценить информационную составляющую. Он добавил, что эта трагическая ситуация перессорила военных, народ с руководством государства и его влияние продолжается до сих пор.

"Нас всех перессорили", — отметил Алексей Арестович.

По его мнению, согласно теории "воронки катастроф", трагедия стала неизбежной, хотя ее можно было избежать, но много вопросов, на которые следствие не может дать ответа.

Он считает, что коридоры, которыми выходили из окружения украинские военные могли были другими, а не согласованы вместе с русскими, иначе следовало отнестись к данным разведки и не принимать консервативных решений. Неправильной была и оценка стратегической информации вокруг страны.

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Следует учесть и то, что русских уже был опыт создания таких коридоров. Они изначально в Иловайске планировали такую операцию, ведь боялись прямых столкновений и попадания в плен российских военных. Поэтому украинских военных специально заманивали в коридор.

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