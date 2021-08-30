Народные приметы, обряды и обычаи 30 августа

Облачного дня ласточки летают высоко в небе — этих суток будет гроза.
30 августа церковь и верующие чтят память мученика Мирона, пресвитера, преподобного Алипия, иконописця Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Павла, Юлиании и других, мучеников Фирса, Левкия, Коронат и воинов их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана.
30 августа: церковный праздник
Мирон — это раннехристианский священник Ахаи (Греция) и мученик времена правления императора Декия, христианский святой.
Святой Мирон происходил из богатого рода. Был священником в Ахаи при императоре Декия в половине III в. Когда Мирон проповедовал в церкви, туда вошел воевода Антипатр. Мирон упрекнул его за несправедливое обращение с христианами. Тогда воевода приказал заточить его и трудно мучить. Вскоре Мирон прославил Бога мученической смертью от меча в городе Кизици.
30 августа: народные традиции
Ранее в этот день организовывали субботник и помогали в хозяйстве семьям, остались кормильца. Не обижали также и сирот 30 августа Им помогали мукой, хлебом, а также приглашали к совместной работе на поле.
30 августа: что категорически запрещено делать
- выбрасывать черствый хлеб;
- держать незанавешенного зеркала.
30 августа: что стоит сделать
Утром, перед выходом из дома, нужно обязательно каждому члену семьи прочитать молитву ангела-хранителя. Женщинам также стоит пойти церкви.
30 августа: Украинские народные приметы
- Если в августе много паутины — на долговременную и пригожую осень.
- Если мухи в доме вяло сидят на стенах и не летают — признак приближения непогоды.
- Дикие гуси не спеша летят на юг, делают остановки — осень порадует длинным теплом.
- Облачного дня ласточки летают высоко в небе — этих суток будет гроза.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать