4-летний Владик нуждается в вашей помощи

Мальчик должен заниматься с реабилиатологами, но у семьи не хватает средств.

Диагноз ДЦП не дает Владику развиваться, как сверстникам, и все навыки, которые даются детям от рождения, ему приходится приобретать усилиями и с помощью реабилиатологов.

«История Владика началась сразу после рождения. Это была вполне здорова и желанная беременность. Однако во время родов что-то пошло не так, и ребенок родился без признаков жизни, мальчик не закричал. В районной больнице врачи сказали, что это плевмония, и это не так страшно как кажется. Уже после приезда реанимации областные неонатологи диагностировали асфиксию. Далее 10 дней искусственной вентиляции легких и недели патологии новорожденных», — рассказывает мама Владика.

Когда малыша выписали из больницы, начались реабилитации, чтобы уменьшить влияние таких событий.

«Реабилитация для Владислава — это его жизнь, а мы постоянно ищем лучших реабилитологов и специалистов. Сейчас Владу 4 года, он не сидит, не стоит, не говорит, но он очень умный и все понимает. Сейчас ему постоянно нужно заниматься с физическим реабилитологом, логопедом, психологом, коррекционным педагогом, и для него важно не прерывать лечение, так как при долгом перерыве у ребенка усиливается спастика и навыки теряются», — рассказывает мама малыша.

Врачи однозначны — жизнь малыша можно улучшить и дать шанс на более самостоятельное будущее. Но нужна непрерывная помощь специалистов, а на это нужны десятки тысяч гривен. Родители за годы лечения исчерпали свои финансовые возможности, поэтому просят о помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168742727861407

Пророк Виктория Витальевна

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