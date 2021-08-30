Популярный в Украине кроссовер провалил краш-тест

Бразильский Renault Duster имеет несколько проблем.

Renault Duster провалил краш-тест организации Latin NCAP.

Об этом сообщает сайт Motor1.

На испытания взяли версию кроссовера, которую собирают в Бразилии. Она получила 0 звезд, заработав 29,47% за защиту водителя и взрослых пассажиров, а также 22,93% за защиту детей. Безопасность пешеходов оценили в 50,79%.

После фронтального удара из машины начинало вытекать топливо, а после бокового она даже перевернулась и во время этого у нее самовольно открывалась одна из дверей из-за проблем с замками.

В организации отметили, что бразильская версия не оснащена боковыми эйрбэгами и шторками безопасности, которые имеет Duster европейской сборки. Это является одной из причин таких провальных результатов.

Latin NCAP настаивают, что Renault нужно начать масштабную отзывную кампанию реализованных автомобилей, чтобы устранить выявленные проблемы.

Ранее сообщалось, что Tesla Model 3 показала неутешительные результаты на тестах безопасности.

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