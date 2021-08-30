Ураган "Ида" уже унес одну жизнь в США

Ураган "Ида" уже унес одну жизнь в США

От непогоды страдает и штат Миссисипи.

Первая жертва урагана "Ида" в Соединенных Штатах. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час. Ураган обрывает линии электропередач, разрушает дома и вырывает с корнем деревья. Сообщают о повреждении нескольких госпиталей в Луизиане. В этом штате уже остались без света около миллиона пользователей. Сообщают и об оползне почвы неподалеку Нового Орлеана.

"Ида" должен стать серьезным испытанием для системы плотин в штате — ее обновили после разрушительного урагана "Катрина", который в 2005 году унес 1800 жизней.

Новости мира: ураган "Ида" уже унес одну жизнь в США

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