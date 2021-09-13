В "Дії" стал доступен еще один тип паспорта

В "Дії" стал доступен еще один тип паспорта

Паспорт-книжечка не отображается в "Дії".

Небиометрические загранпаспорта стали доступными украинском в "Дії". Ими на территории Украины граждане могут пользоваться, как и обычным внутренним паспортом.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

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Отмечается, что отображаться в "Дії" небиометрические загранпаспорта, которые выдали гражданам после 2015 года. Он подтянется в приложения автоматически.

"В Украине загранпаспортом в Дії можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако для выезда за границу он не подойдет", — отметили в "Дії".

Сейчас в "Дії" доступны такие паспорта:

ID-карта

биометрический загранпаспорт

небиометричний загранпаспорт, выданный после 2015 года

В то же время владельцы паспортов-книжечек свой документ загрузить в "Дії" не смогут, потому что он не отображается.

"Пользуйтесь цифровыми документами в приложении Дія, потому что это удобно, безопасно и современно. К тому же с 23 августа нет варианта "не принять Дію", — говорится в сообщении.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.

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