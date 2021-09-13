У "Дії" став доступним ще один тип паспорту

Паспорт-книжечка не відображається в "Дії".
Небіометричні закордонні паспорти стали доступними українцям в "Дії". Ними на території України громадяни можуть користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
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Зазначається, що відображатимуться у "Дії" небіометричні закордонні паспорти, які видали громадянам після 2015 року. Він підтягнеться у застосунку автоматично.
"В Україні закордонним паспортом у Дії ви можете користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде", - наголосили у "Дії."
Наразі в "Дії" доступні такі паспорти:
- ID-картка
- біометричний закордонний паспорт
- небіометричний закордонний, виданий після 2015 року
Водночас власники паспортів-книжечок свій документ завантажити у "Дії" не зможуть, бо він не відображається.
"Користуйтеся цифровими документами в застосунку Дія, бо це зручно, безпечно та сучасно. До того ж з 23 серпня немає варіанту “не прийняти Дію", - сказано в повідомленні.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки паралельно будуть жити три форми паспортів — паперові, ID-картки та цифрові.